Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de junio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 28 de junio de 2026 es: 14, 27, 38, 41 y 42, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
Fuente: El Periódico
- El ayuntamiento paraliza la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
- La bailarina de Badajoz Daniella del Amo representará a España en San Sebastián: 'Bailar y cantar me hace sentir viva
- La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre por obras de seguridad vial
- Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad': vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento
- Apnaba plantea sustituir para siempre los fuegos artificiales de San Juan en Badajoz por espectáculos de drones para proteger a las personas con autismo
- Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a aclarar que no ha cancelado definitivamente los fuegos y busca celebrarlos el sábado
- Todo listo en el puente de Palmas de Badajoz para los fuegos de esta noche: 'Queremos ser muy puntuales