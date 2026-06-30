Un incendio forestal avanza “descontrolado” por la sierra de Zaragoza y devora 1.000 hectáreas

Una noche que se va a hacer eterna en la Sierra de Alcubierre (Zaragoza). Vecinos de unos y otros pueblos a ambos lados de la sierra siguen con preocupación la evolución de un virulento incendio forestal “totalmente descontrolado” que, a las 20.00 horas de este martes, 30 de junio, ya había devorado unas 1.000 hectáreas de bosque y monte bajo. Antes de las 16.00 horas se ha declarado el fuego en un paraje conocido como Valocinar, un entorno en el que el pasado domingo ya se tuvo que sofocar un conato de incendio por un rayo, justo al lado del que ahora ha resultado ser el punto cero, aunque la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que el origen de las llamas apunta a una chispa de una cosechadora. En estos momentos, más de 250 efectivos trabajan en la extinción del incendio.

No se ha desalojado ningún municipio, pero todo queda condicionado al avance del frente, el cual se ve favorecido por las rachas de viento que alcanzan los 60km/h. Sí que se ha cortado la A-129 entre Leciñena y Alcubierre. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha instalado a las afueras del campo de fútbol de Leciñena y a su lado, en un almacén municipal, se ha establecido el avituallamiento para los bomberos que están participando en las labores de extinción. Según han explicado a este diario varios de los efectivos, se han establecido turnos rotativos de 12 horas, de tal modo que algunas cuadrillas que se han incorporado a las 20.00 se retirarán a las 08.00 de mañana miércoles, 1 de julio.

Pero, por la noche, los medios aéreos no podrán trabajar, lo que complica el operativo para las cuadrillas terrestres, que están formadas por cinco miembros, además de un sexto, el conductor de la autobomba, y de un Agente de Protección de la Naturaleza (APN).

"La intensidad de la llama suele bajar por la noche"

“La intensidad de la llama suele bajar un poco por la noche pero, si está muy alborotado, no se puede atacar la cabeza del incendio. Tendremos que ir por los flancos, siempre intentando llegar desde zonas seguras, chino chano, poquito a poquito”, ha explicado un miembro de la Brigada Terrestre de Aguas Vivas, con quien ha coincidido otro compañero que se sumaba esta noche al operativo. “El incendio está totalmente descontrolado, está fuera de capacidad de extinción. Iremos cerrando el perímetro si podemos, pero si hay mucha llama no se puede ir atacando”, ha comentado este otro bomberos, quien ha lamentado que la lengua de fuego tiene “kilómetros y kilómetros” para ir avanzando.

Y, visto lo visto, en el municipio oscense de Robres, al otro lado de la Sierra de Alcubierre, sus agricultores han hecho un llamamiento vecinal para concentrarse a las 20.15 horas en el campo de fútbol “San Blas”. En esta comunicación trasladada a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, se ha solicitado el apoyo de tractores para ir a labrar e ir formando cortafuegos, tal y como están haciendo también en Alcubierre y lo han intentando los agricultores de Leciñena cuando se ha originado el fuego en una zona que ayer estuvieron refrescando los bomberos por el mencionado conato de incendio. De hecho, estas mismas fuentes han recalcado a este diario que es imposible que el incendio lo haya originado una chispa de una cosechadora, si bien se ha abierto una investigación que determinará las causas de lo sucedido.

La causa, una cosechadora

Para hacer frente a esta situación de emergencia, el Gobierno de Aragón ha movilizado a los helicópteros y a las brigadas helitransportadas de Bailo, Boltaña, Peñalba, Brea de Aragón y Ejea de los Caballeros, además de 9 brigadas terrestres y siete autobombas a quienes dirige el Director Técnico de Extinción, quien a las 21.00 horas ha dado cuenta de la evolución del incendio en la reunión mantenida en el Cecopi. Tras el citado encuentro, ha comparecido el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, para confirmar que el fuego ya ha calcinado casi 1.000 hectáreas. Y que las rachas de viento “van a seguir aumentando” hasta los 70km/h pese a que la humedad va a alcanzar el 25%. “No somos nada optimistas. Mañana va a ser un día muy duro”, ha explicado Bermúdez de Castro, quien ha añadido que esta noche se van a poner en contacto con los gobiernos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León para solicitar refuerzos.

Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica se han activados dos brigadas helitransportadas de la BRIF de Daroca, un anfibio ‘Foca’, otros tres anfibios ligeros, dos maquinas bulldozer, un helicóptero de Plasencia del Monte y el IV Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME). También participan bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y de Huesca y del Ayuntamiento de Zaragoza.

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Hace solo siete años, en el mes de julio de 2019, la Sierra de Alcubierre ya sufrió un virulento incendio que calcinó unas 1.000 hectáreas de los términos municipales de Leciñena y de Perdiguera. En aquella ocasión, el origen del fuego fue la combustión de un buggy que circulaba ilegalmente, lo que llevó a la Audiencia Provincial de Zaragoza a condenar a su conductor y propietario, Gaizka López de Muniain Gasteasoro, a dos años de cárcel. Ni tenía licencia administrativa ni tuvo en cuenta las condiciones meteorológicas, unos 38ºC y una humedad relativa del 18%, para circular en pleno corazón de la Sierra de Alcubierre.

Fuente: El Periódico de Aragón