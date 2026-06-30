Jonathan Andic estaba "bloqueado" y en "shock" tras la caída del padre, según los excursionistas que se lo encontraron en Montserrat

Jonathan Andic estaba "afectado, en shock y bloqueado" tras la caída y muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio Mango, en la montaña de Montserrat, el 14 de diciembre de 2024. Así lo ha declarado uno de los excursionistas, amigos entre sí, que se lo encontraron y ayudaron tras la caída. Andic hijo estaba ya hablando con el 112 cuando estos senderistas se toparon con él en el sendero de Collbató. Fueron ellos quienes hablaron con los servicios de emergencias para darles las coordenadas del lugar de la caída.

Además, uno de estos excursionistas acompañó a Jonathan al párking "por humanidad" y tardaron en llegar a él unos 10 minutos. Allí, Jonathan y él esperaron a que llegaran los Bombers. Cuando lo hicieron, este excursionista abandonó el lugar, se reunió con su otro amigo y continuó la ruta.

Los dos excursionistas que se toparon a Jonathan Andic han declarado este martes en los juzgados de Martorell, en el marco de una investigación abierta contra élque busca averiguar si el padre falleció a causa de una caída fortuita o si fue el hijo quien lo empujó. También han declarado ante la juezga la terapeuta familiar, Julia Lüderwaldt, y la viuda de Isak Andic, la golfista profesional Estefania Knuth, que fue la primera persona a la que llamó Jonathan Andic cuando su padre se precipitó al vacío.

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Según uno de estos excursionistas, Jonathan le explicó que "iba delante" de su padre y que escuchó, a sus espaldas, unas "piedras" que caían. La ruta no es peligrosa, pero la zona en que cayó Isak Andic es el único punto "donde si te resbalas, caes al vacío". "Entiendo que es un camino en el que, si pierdes la línea, caes y no tienes a donde agarrarte, pese a que no es un camino peligroso", ha manifestado uno de los excursionistas. Los excursionistas, que no declararon en su momento en sede policial, recibieron la semana pasaba la notificación del juzgado.

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