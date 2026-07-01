La terapeuta de los Andic trató con padre e hijo su conflicto por el coste de la boda del primogénito

La terapeuta Julia Lüderwaldt trató con Isak y Jonathan Andic las discusiones que padre e hijo tenían por el coste de la boda del primogénito con Paula Nata, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La jueza de Martorell que instruye el caso considera que la "obsesión" por el dinero de Jonathan Andic es una de las posibles motivaciones del presunto homicidio de su padre.

Los conflictos económicos eran uno de los frentes de la terapia que Lüderwaldt hizo a los Andic. Y entre estos, aparece el asunto de la boda. Mientras el fundador de Mango ofrecía una alta cantidad a su hijo para cubrir los gastos de la ceremonia, Jonathan no estaba conforme, según informaciones a las que ha podido acceder este diario.

Isak Andic trasladó a la terapeuta su temor a que Jonathan pudiera "frustrar" la boda que Paula Nata quería

El magnate de la moda se quejó a la terapeuta de las dificultades que tenía con su hijo para acordar los detalles de la boda de este con la influencer Paula Nata, actual esposa de Jonathan Andic. Hasta el punto de que el empresario consideraba que su hijo podría "frustrar" a su novia la ceremonia que esta deseaba.

El de la boda no es el único asunto económico que enfrentaba a padre e hijo. Otro de los motivos que apuntan los investigadores sobre estas discrepancias es la constitución de una fundación para gestionar el patrimonio de Isak Andic tras su muerte, lo que suponía un cambio de testamento. Y un tercero, es la petición del primogénito de recibir "la herencia en vida", según recoge la jueza en su auto.

Julia Lüderwaldt admitió ante la jueza que intercedió a favor de una herencia en vida porque consideraba que la independencia económica de Jonathan podría poner fin al conflicto padre-hijo

La terapeuta, que declaró el pasado martes durante casi tres horas, explicó a la jueza en que había consistido esa terapia y reconoció que intercedió a favor de que Isak Andic cediese a su hijo una importante cantidad de dinero para tener "independencia económica" para emprender unos negocios en solitario y, de esta manera, ganar en autonomía personal y alejarse de la sombra de su padre. Julia Lüderwaldt reconoció en su declaración que advirtió de que dejaría la terapia si el magnate de la moda no accedía a esta petición que, según opinión, podría poner fin al conflicto entre padre e hijo.

"Llama a Emergencias"

Por su parte, Estefanía Knuth, la pareja de Isak Andic, declaró ante la jueza el martes que "animó" a Isak Andic a que paseara con su hijo ese 14 de diciembre de 2024 por Montserrat para acercar posturas y hablar de su relación. El magnate de la moda falleció ese día al caer por un barranco de unos 100 metros mientras caminaba con su hijo, que está siendo investigado por presunto homicidio.

La primera llamada que hizo Jonathan fue a Knuth, según relató ella misma ante la magistrada. Tras desplomarse el empresario por el barranco, Jonathan llamó primero a la pareja de su padre. Ella, que se había quedado en un aparcamiento cercano, le contestó: "Llama a Emergencias".

Estefanía Knuth declaró ante la jueza que "animó" a Isak Andic a que fuera a Montserrat a pasear con su hijo

Knuth fue interrogada el pasado martes como testigo durante dos horas y cuarto. Fue ella precisamente la que explicó en su declaración ante los Mossos la mala relación que durante un tiempo mantuvo Isak Andic con su primogénito, aunque esta circunstancia ha quedado posteriormente acreditada en los mensajes cruzados entre padre e hijo y en los remitidos a la terapeuta que trataba a la familia, según fuentes de la investigación.

En su declaración, sin embargo, la pareja de Isak Andic precisó que la relación entre el padre y el hijo "tenía picos", pero que en el momento del siniestro era buena, despejando las dudas sobre alguna intencionalidad, siempre según las fuentes consultadas. En este sentido, la juez acordó, tras su interrogatorio, que se hiciera una copia del móvil de Knuth para ser analizado y para indagar sobre lo sucedido ese 14 de diciembre.

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Tras la muerte de Isak Andic, Knuth no estuvo de acuerdo con la parte de la herencia que le correspondió. De hecho, la mujer habría estado tratando de pactar con los tres hijos del fundador de Mango, sus herederos, una cantidad más conveniente para ella y superior a la estipulada. En el testamento de Isak Andic figuraba que su voluntad era que la herencia se repartiese a partes iguales entre sus tres hijos —Jonathan, Sarah y Judith— y que determinadas personas recibieran otra parte del legado. Lo primero equivale a todo su patrimonio —la empresa Mango, barcos, obras de arte, inmuebles y también sus deudas—, mientras que lo segundo es una cantidad específica destinada a las personas que libremente eligió el fallecido. Knuth se encuentra entre estas personas.

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