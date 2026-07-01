XX Aniversario del accidente de metro de Valencia
'La curva de Jesús', el primer episodio del videopodcast que reconstruye la tragedia del metro de Valencia
La primera entrega del videopodcast 'Bajo Tierra: el accidente del metro de Valencia' analiza cómo se produjo el siniestro y que causó una de las peores tragedias de la historia de la Comunitat Valenciana. Aborda, además, cómo las autoridades empezaron a construir desde el primer minuto una estrategia del silencio mientras las víctimas luchaban por sobrevivir
¿Qué pasó el 3 de julio de 2006 en el túnel que conecta las estaciones de Plaza de España y Jesús? ¿Cómo ocurrió esta tragedia que ha marcado la historia de València? Esas son algunas de las preguntas que responde "La curva de Jesús", primer episodio del videopodcast 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' de Levante-EMV, diario del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este medio.
Esta primera entrega analiza todo lo que ocurrió aquel fatídico 3 de julio entre las estaciones de Plaza de España y Jesús para desgranar las causas técnicas del siniestro. Recopila, además, la más que cuestionable respuesta institucional, con las autoridades centradas en construir una versión oficial que les descargaba de toda responsabilidad y que calificaban el siniestro como «imprevisible» e «inevitable».
Reconstrucción minuto a minuto
Así, 'La curva de Jesús' pone el foco en aquel 3 de julio para analizar todas las claves de un viaje bajo tierra al lugar donde el ruido se detuvo y el silencio lo cubrió todo. Mientras la ciudad se preparaba para vivir uno de los grandes eventos de su historia moderna y miles de peregrinos recorrían las calles de la capital para asistir al V Encuentro Mundial de las Familias, una cita que estuvo protagonizada por la visita del Papa Benedicto XVI, debajo de la superficie estaba a punto de suceder una tragedia que lo cambiaría todo.
Eran las 13.03 horas cuando el tren 2068, conducido por Joaquín Pardo Tejedor, arrancaba de la estación de Plaza de España rumbo a la de Jesús. Una parada a la que nunca llegó. En el trayecto de menos de un kilómetro el convoy descarriló, impactó contra una pared del túnel y volcó, arrojando a los primeros 41 fallecidos sobre las vías, tras la caída de los vidrios de los ventanales. Finalmente, un total de 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas.
Mientras unos luchaban por sobrevivir, otros empezaban a construir una estrategia: la del olvido y la del silencio. Una versión, la esgrimida por los responsables de la Generalitat Valenciana y FGV, que defendían que el accidente no se podía evitar, y que apuntaban a un exceso de velocidad como el motivo; y al maquinista del convoy como el único responsable.
Con los responsables tratando de dar carpetazo rápido al asunto, la verdad comenzó a abrirse paso gracias a años de investigación y a la lucha incansable de las víctimas y sus familiares. Una realidad que sacó a la luz años de advertencias internas que alertaban de una línea de metro envejecida con trenes al límite de su vida útil, informes que alertaban de riesgos y sistemas de seguridad insuficientes.
Dónde verlo
Los episodios de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' se podrán ver en todos los diarios de Prensa Ibérica. El jueves, 2 de julio, se lanzará el segundo bajo el título "Las víctimas y su lucha contra el olvido", y finalmente el viernes día 3, se emitirá la tercera y última entrega llamada "La justicia que llegó catorce años tarde".
El primer episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se puede ver también en YouTube. Además, se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
Fuente: Levante - EMV
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