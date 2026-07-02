El abandono de animales en España se estanca, pero no muestra una reducción real.

El "mayor problema de bienestar animal en España" es el abandono de ejemplares -sobre todo perros y gatos-, que son acogidos por protectoras, donde en 2025 se registraron 285.000 entradas, una cifra ligeramente inferior a la de 2024 que muestra un "estancamiento, pero no una mejora real", según un informe.

De los 285.000 animales abandonados en 2025, 169.000 fueron perros y 116.000 gatos, unos datos que "no muestran cambios significativos y sugieren una situación de estancamiento más que una mejora real", asegura el documento 'Él nunca lo haría' de la empresa de piensos para mascotas y su Fundación Affinity, entidad privada sin ánimo de lucro.

España figura como el país europeo con mayor abandono de animales. Entre los principales motivos, de acuerdo con el estudio, las entidades receptoras identifican las camadas no deseadas (15 %), la pérdida de interés por el animal (14 %), el cambio de domicilio o traslado (12 %), el fin de la temporada de caza (10 %) y los problemas de comportamiento (10 %).

Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, apunta que la implicación de las entidades hace posible la realización del estudio, ya que, "año tras año, dedican tiempo a responder y compartir sus datos", los cuales permiten contar con "un análisis riguroso de la realidad del abandono, la pérdida y la adopción en España".

Desde la Dirección General de Animales (DGA), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han informado a EFE de que "en estos momentos no existe una estadística oficial sobre el abandono en España. Los únicos datos publicados son los que recoge la Fundación Affinity, pero no tienen carácter oficial".

Desde la DGA han señalado que "están trabajando en la elaboración de la estadística nacional sobre la protección animal, que en un futuro próximo permitirá tener datos fiables y oficiales al respecto".

Ley del Bienestar Animal, infracciones y sanciones

La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales (Ley 7/2023) contempla como "infracción grave" el abandono simple de ejemplares y multas de entre 10.000 hasta 50.000 euros.

Entre otras infracciones "muy graves", establece el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley cuando se produzca la muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito, así como el sacrificio de animales no autorizado, delitos que pueden conllevar multas de entre 50.000 y 200.000 euros.

Pero la ley también castiga el no comunicar la desaparición de una mascota en "un plazo máximo de 48 horas", lo considera abandono, y prevé multas que pueden estar entre los 500 y 10.000 euros.

Desde la Fundación Affinity, además, llaman la atención sobre una "elevada presión asistencial y falta de recursos de las protectoras, condiciones que "incrementan el riesgo de fatiga por compasión", ligado al estrés, el agotamiento crónico o el apoyo percibido.

Aunque existe una red de apoyo, sostienen "no siempre es suficiente" y subrayan que la red cuenta con "una media de 29,1 voluntarios por entidad, pero con grandes desigualdades", porque "casi cuatro de cada diez entidades (39 %) no tiene ningún empleado remunerado y aproximadamente la mitad dispone de menos de diez voluntarios".

Una mayor concienciación

Isabel Martín Gómez, directora de la Protectora Huellas, de Ávila, manifiesta a EFE que han notado "un descenso de abandonos de la forma clásica", es decir "los abandonos en la calle, en las gasolineras..., en época de vacaciones, después de los regalos de navidad, en enero o febrero, se han reducido muchísimo".

Señala que esto se debe a que cada vez hay más perros como animales de compañía, pero también porque "la Ley 7/2023 ha contribuido a que todos los animales estén identificados" y, "en el caso de ser recogido, el dueño puede ser multado".

Además, recuerda, las multas "pueden incrementarse" por las normativas municipales o autonómicas que cobran tasas aparte por dejar escapar al perro o por su recogida.

Asimismo, asegura que la "responsabilidad de las clínicas veterinarias ha subido muchísimo" y los veterinarios están obligados a poner los chips de identificación y la vacuna antirrábica, que también es obligatoria en todas las comunidades autónomas.

Esto, sostiene, ha ayudado a evitar el "abandono despiadado de animales", así como a "incrementar la mayor concienciación de los ciudadanos".

No obstante, recuerda que todavía hay problemas con los animales de áreas rurales o de zonas de trabajo que nunca fueron al veterinario, "estos siguen contando como abandono" al no contar con un chip.

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Martín Gómez pide que, si se quiere regalar un animal, se recurra a la adopción de animales de las protectoras, "siempre habrá alguno que se adapte a tus necesidades personales o familiares", asegura.