Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: "La gestión está siendo nefasta"

Continúan las movilizaciones de los médicos inspectores de la Seguridad Social por sus condiciones de trabajo. Desde SIMEDISS, el sindicato que representa al colectivo, su secretaria general, Silvia Ledo, vuelve a exponer a EL PERIÓDICO una realidad que llevan tiempo denunciando: el colapso del sistema de Incapacidad Temporal (IT), los importantes retrasos en la valoración de las bajas a nivel nacional -se está revisando a los pacientes por encima de los 720 días de haber comenzado la baja, frente a los 300 días de media en 2022- y que son muy pocos -unos 478 médicos en toda España- para la carga de trabajo que tienen. "La gestión está siendo nefasta", sintetiza Ledo.

Los médicos inspectores, que han mantenido varias jornadas de huelga los días 27 de cada mes, protestan contra el colapso y la escasez de plantilla. SIMEDISS explica que se ha dirigido nuevamente a la Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicándole "el nuevo empeoramiento de las condiciones de trabajo de nuestro colectivo al no adaptar la carga de trabajo a la jornada de verano lo que ha obligado al sindicato convocar paros parciales diarios indefinidos desde el 29 de junio de 2026".

Medidas resolutivas

"En vez de adoptar medidas resolutivas y establecer estrategias de solución permanente que puedan revertir la situación, se han ido tomando decisiones arbitrarias e irresponsables que cada vez han ido vulnerando más derechos de este colectivo y de la ciudadanía a la que nos debemos, alcanzando a fecha actual una situación que hace inviable el poder trabajar a este colectivo con rigor y dentro de la legalidad, deteriorándose la gestión hasta el colapso actual", señala SIMEDISS en una carta dirigida a titular del Ministerio, Elma Saiz.

Se quejan de que se está "priorizando, cada día más, la valoración médica no presencial exenta de rigor pretendiendo con ello equiparar el acto médico a un simple acto administrativo, lo que supone una indefensión absoluta para el ciudadano y para nuestro colectivo".

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"Con las nuevas instrucciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y como tienen pocos médicos, se dicta que veamos a los pacientes al final del proceso, con más de 18 meses de baja, que es cuando se inicia el expediente de incapacidad permanente. Actualmente, a nivel nacional, se les está viendo, de media, por encima de los 720 días de baja", concluye.

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