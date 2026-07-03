Lucía Feijoo Viera

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Los Mossos, en alerta por el auge de las bandas juveniles en Barcelona

El asesinato de un joven de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona, tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles, no es un hecho aislado. Políticos y fuerzas de seguridad manifiestan su preocupación por el crecimiento del fenómeno en los últimos tiempos en Barcelona y su área metropolitana. Unas bandas cuya actividad ha mutado y ha virado hacia el crimen organizado. Ya no solamente actúan en los parques, como en sus inicios, para marcar sus territorios. Ciberestafas, tráfico de drogas (especialmente marihuana) o mayor profesionalización delictiva de sus miembros son algunas de las características de estos grupos, cuyo caladero de adhesiones ya no está en la calle, sino en internet. Y tiene en los menores de edad a su 'target' principal de reclutación. En Barcelona, controlan zonas en Sants, Sant Andreu, Nou Barris o el parque de la Pegaso donde se ha cometido el último crimen. Pero fuera del término municipal también han dejado huella: L'Hospitalet, Terrassa o Rubí han registrado varios sucesos relacionados con estos grupos. Más información