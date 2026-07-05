En libertad provisional el trabajador que provocó el incendio de Girona con una radial

El Juzgado de Instrucción de guardia de La Bisbal d'Empordà (Girona) ha acordado dejar en libertad provisional al trabajador detenido el pasado viernes por provocar el fuego de La Bisbal d'Empordà (Girona) con una radial, investigado por un delito de incendio forestal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el detenido, de 60 años y que provocó el fuego cuando operaba con una sierra radial al pie de una carretera -herramienta de uso prohibido en riesgo de incendio-, deberá comparecer ante la jueza que instruye el caso cada vez que se le cite.

La causa judicial abierta contra el detenido seguirá su curso, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de La Bisbal d'Empordà, por un delito de incendio forestal.

El hombre trabajaba en unas obras de mantenimiento de carreteras para una empresa a la que el Departamento de Territorio tiene adjudicada la conservación de la red viaria, por lo que la Generalitat ha abierto una investigación a la compañía para determinar si puede haber incurrido en alguna negligencia.

La conselleria ha reclamado toda la información relativa a la empresa en el marco de ese expediente informativo, dado que el uso de una sierra radial en una zona forestal con el nivel 3 del plan de riesgo de incendios activado constituye un indicio de una posible imprudencia grave y de un eventual incumplimiento de las medidas de prevención de incendios vigentes.

En concreto, la consellería quiere saber si la empresa respetó las limitaciones derivadas del Plan Alfa nivel 3 y valorar la existencia de un eventual incumplimiento de la normativa.

El incendio deja 11 heridos, entre civiles y bomberos, la mayoría leves

Once personas han resultados heridas en el incendio forestal desatado el pasado viernes en La Bisbal d'Empordà y que los bomberos están tratando de extinguir. La lista de accidentados se divide en cinco civiles, cinco bomberos, y un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat. Uno de los heridos tiene la calificación de "menos grave", es decir, que el paciente presenta lesiones de cierta importancia y cuidado, pero que en este momento no comprometen su vida de forma inmediata.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trabaja en la zona del incendio con seis unidades y un equipo conjunto con los Bombers, según ha hecho público en un comunicado. Sus facultativos, desde el viernes y hasta el mediodía del domingo, han realizado por el momento un total de once asistencias.

La cronología de las mismas ha sido la siguiente: El pasado viernes 3 de julio se registraron cinco afectados, cuatro eran bomberos y un soldado de la UME, de los cuales uno tuvo que ser trasladado en estado leve al Centro de Atención Primaria (CAP) de La Bisbal. Al día siguiente, sábado 4 de julio, se contabilizaron tres afectados, dos eran civiles y una, bombero, incluyendo a una persona que fue evacuada en estado menos grave al Hospital de Palamós.

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Finalmente, el domingo 5 de julio se sumaron otros tres afectados, de los cuales dos requirieron traslado con pronóstico leve, de nuevo, al CAP de La Bisbal. Los efectivos del SEM, además, están recogiendo información de las personas afectadas con casas quemadas por el fuego para ofrecerles apoyo psicológico.

Fuente: El Periódico