La caída de un poste en una cuneta, la posible causa del incendio de Los Gallardos (Almería) que deja más de 3.000 hectáreas calcinadas

Un cable caído en una cuneta. Esa es la principal hipótesis con la que trabajan los agentes de la Guardia Civil sobre las causas del incendio que deja ya más de 3.000 hectáreas calcinadas en el paraje natural de Los Gallardos, en Almería. Por el momento, las llamas se han saldado con 11 personas fallecidas y los servicios de emergencia tratan de encontrar a otras 23 personas que siguen sin ser localizadas.

Según ha explicado el nuevo vicepresidente primero y responsable de Presidencia, Sanidad y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el incendio pudo originarse en una carretera. "Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico", ha señalado el dirigente popular. El consejero del ramo también ha señalado que esas llamas "terminan es avanzando muy rápido, a una velocidad extraordinaria".

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha señalado también la posibilidad de que un poste del tendido eléctrico sea el motivo original de las llamas en una entrevista concedida a la Cadena Cope. El presidente autonómico ha aprovechado para señalar que, si este extremo se confirma, "derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo".

Red Eléctrica y Endesa niegan responsabilidad

Este dato ha sido confirmado a El Correo de Andalucía por fuentes oficiales de la Guardia Civil de la provincia de Almería, que han refutado que es este el principal motivo que manejan los agentes de la Benemérita, que investigan los hechos en el terreno. Además, estas mismas voces han señalado que, por el momento, los efectivos de la Guardia Civil no trabajan con otra hipótesis o posible causa de las llamas.

Desde la empresa pública Red Eléctrica han confirmado en un comunicado compartido en sus redes sociales que "la línea de alta tensión afectada" no les pertenece. En Endesa también han rechazado a Europa Press que el cable de origen sea suyo "ni de un elemento de la red de distribución" y han asegurado el cable "de instalación privada no tenía tensión".

En estos momentos trabajan contra las llamas 177 efectivos del Infoca entre especialistas y unos 150 bomberos y nueve camiones. Además, hay 16 aeronaves desplegadas desde este jueves y 11 más que se irán incorporando a lo largo del viernes. Hay además 64 militares, 12 autobombas y dos vehículos nodriza de la UME. La Unidad Militar de Emergencias, por su parte, ha contabilizado un total de 220 militares y 70 medios del Segundo Batallón de Intervención BIEM2.

Fuente: El Correo de Andalucía