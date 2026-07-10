Antonio Sanz señala que entre los fallecidos en el incendio de Almería hay al menos un español y "los otros podrían ser belgas o británicos"

Antonio Sanz ha comparecido ante los medios en el Puesto de Mando para explicar la última hora del incendio de Almería. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía ha explicado que "lo prioritario es la acción". "Tanto de atender a las personas heridas, como de buscar a familiares que están acogidos en albergues. También está la labor lógica en relación con los fallecidos", apuntó Sanz.

Sanz explicó que el fuego, que ya ha costado la vida a once muertos, tiene su origen en un tendido eléctrico. "Termina avanzando muy rápido, con un viento muy importante, y todo eso a una velocidad extraordinaria, en una situación muy compleja, porque como ahora puede explicar el alcalde, hay múltiples diseminados", señaló el vicepresidente. "Luego, por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar con los dispositivos de incendio es francamente complejo, porque no puede entrar ni la maquinaria. La verdad es que estamos ante una una situación que solamente podemos calificar de tragedia, porque evidentemente hoy está siendo una jornada y ayer trágica", explicó Sanz.

Sara Fernández

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía insistió en que las muertes se produjeron por las salidas de los vecinos, que trataron de huir, algo que también señaló Juanma Moreno. "A pesar de una evacuación realizada por el ayuntamiento e intentando dar instrucciones a todos los vecinos, junto a la Guardia Civil y junto a los dispositivos locales, se hace un un trabajo que ha evitado, evidentemente, situaciones peores para que el incendio no afectara". Sobre las situaciones que se produjeron en los diseminados, Sanz explicó que cuatro personas murieron en un coche. "Son de nacionalidad extranjera, podrían ser británicos". El otro escenario con muertos es de nueve personas que salen andando, dos consiguen salvarse y las otras siete fallecen. Uno de ellos es español y los otros podrían ser belgas o británicos también".

En este sentido, resaltó la importancia de atender siempre a la recomendación de las autoridades. "Si las autoridades indican que hay que evacuar y dicen por dónde hay que evacuar, es clave atender esas peticiones. En este caso, ha podido ocurrir que buscando la salida ya tardía, porque no hubiera habido una decisión por parte de ellos anterior, las salidas no fueran las adecuadas y se metieran en una ratonera, en una trampa. Una rambla donde prácticamente no tenía ni salida, con lo cual, ha llevado a que lamentablemente tengamos que lamentar profundamente estos once fallecidos".

Fuente: El Correo de Andalucía