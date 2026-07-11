El incendio de Los Gallardos (Almería) no avanza y la perspectiva de estabilización es favorable

El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) no ha aumentado su superficie quemada durante la jornada de este sábado, por lo que la perspectiva para poder estabilizarlo en las próximas horas se considera "favorable", aunque los equipos mantienen la máxima cautela ante la evolución del siniestro.

Tras una visita a la zona afectada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este sábado como "muy buena noticia" que la práctica totalidad de las viviendas situadas en el perímetro se encuentran a salvo. En concreto, después de que la Guardia Civil haya revisado alrededor de 250 inmuebles sobre el terreno, se ha corroborado que la inmensa mayoría de las casas no presenta ningún tipo de afectación por las llamas.

Esta contención del fuego, que ha permitido no sumar más hectáreas calcinadas, ha sido posible gracias al trabajo realizado aprovechando la ventana meteorológica del día. En este sentido, las previsiones apuntan a que se mantendrá una buena climatología durante la noche, tanto en rachas de viento como en niveles de humedad, un escenario que facilitará el ataque directo para intentar controlar definitivamente la emergencia.

"Todavía hay focos activos"

De cara a la noche, Bolaños ha explicado que se prevé una climatología "favorable", lo que invita a pensar "con toda la cautela" que durante la mañana de este domingo se puedan dar cambios en el estado del incendio, que mantiene una situación operativa 2.

"Todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego", ha matizado al respecto para, acto seguido, agradecer en nombre del Gobierno el trabajo que "todos esos servidores públicos que están haciendo" sobre el terreno ya que "algunos se encuentran verdaderamente agotados".

Para el ministro, es en momentos como este cuando "hay que poner en valor lo público" y la "red de seguridad" que brindan los servicios de emergencias, Protección Civil y todos los involucrados en la lucha contra los incendios como este, cuyo origen aún está bajo investigación, según ha especificado.

Bolaños ha recordado que el Gobierno de España ha desplazado a un total de 562 efectivos, entre los que se incluye Guardia Civil, la Brif del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y la UME. Todo ellos permanecerán sobre el terreno "el tiempo que sea necesario" para que "cuanto antes podamos estabilizar este incendio, controlarlo y después extinguirlo".

Autorizan el regreso de más de 600 evacuados por el incendio forestal de Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que permanecían evacuadas a causa del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), así como el levantamiento del confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín (Almería).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, la autorización para la vuelta paulatina de los desalojados beneficia a los residentes de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y a los usuarios del camping de Los Gallardos.

Esta decisión se ha podido adoptar gracias a que el intenso trabajo de ataque realizado por los efectivos de extinción durante toda la jornada ha permitido estabilizar gran parte del perímetro del fuego, consolidando el avance hacia la normalidad.

Como ha añadido Sanz, los equipos han podido pasar de la defensa al ataque del incendio aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas, una estrategia que, apoyada con la actuación de 32 medios aéreos, ha permitido avanzar en esa contención del perímetro, pese a algunas reactivaciones puntuales registradas durante las horas de más calor y viento.

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Además, algunos sectores del perímetro han comenzado a estabilizarse, especialmente en las zonas sur-este y este, próximas a la autovía.

Fuente: El Periódico