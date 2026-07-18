Incendios Forestales
Estabilizado el incendio de Zaragoza tras quemar casi 15.000 hectáreas
Los equipos de extinción han evitado que el fuego alcance el núcleo urbano
Redacción
El incendio declarado en Orés, que desde el miércoles ha azotado a la comarca zaragozana de las Cinco Villas y que ha quemado 14.400 hectáreas, ha conseguido ser estabilizado, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.
"Según los últimos datos de la dirección de extinción, el incendio ha conseguido ser estabilizado; por lo tanto, se han cumplido las previsiones más optimistas", ha asegurado Vaquero en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado ubicado en Farasdués (Zaragoza).
Según la vicepresidenta, las condiciones más favorables que ha registrado la jornada han permitido que se lograra estabilizar un incendio cuyo perímetro alcanza los 78 kilómetros y la superficie afectada, las 15.700 hectáreas.
Sin embargo, "la zona realmente quemada se reduce a 14.400 hectáreas", ha matizado Vaquero, atendiendo a las imágenes proporcionadas por el satélite Sentinel.
Dadas estas circunstancias, ha indicado que ahora queda comprobar el estado de las viviendas y las infraestructuras de los cinco municipios evacuados, Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo, para que sus vecinos regresen a sus casas, una decisión que "a lo largo de estos días se podrá ir tomando".
Vaquero, además, ha definido como "importante" que, de los nueve municipios que habían sido alertados en los días anteriores, "ninguno de ellos ha tenido que ser desalojado".
Por todo ello, la vicepresidenta ha destacado que se puede proporcionar "una información por fin ya mucho más favorable y optimista".
Fuente: El Periódico
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