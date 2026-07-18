El incendio de Guadalajara supera las 13.000 hectáreas y obliga a evacuar 21 municipios

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara está presentando un comportamiento "extremo", que ha hecho que ya estén afectadas 13.000 hectáreas y haya habido evacuaciones en 21 municipios, ya que la situación se ha ido complicando conforme ha avanzado el día.

Desde que se inicio el pasado jueves en La Mierla, el incendio está presentando un comportamiento "complicado y extremo", que se ha traducido en que este sábado esté siendo un día complejo, que se ha ido agravando a medida que ha avanzado la jornada, ha indicado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible. José Almodóvar, de forma que la superficie afectada llega ya a las 13.000 hectáreas.

En un audio remitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible, Almodóvar ha explicado que el día se ha ido complicando a medida que se ha ido incrementando el viento de suroeste que está soplando en la zona.

Asimismo, ha dicho que el dispositivo de extinción que se ha desplegado está siendo efectivo en impedir que el incendio se expanda por los flancos y crezca, pero la cabeza está mostrando un comportamiento fuera de la capacidad de extinción.

Están registrándose vientos de más de 30 y 40 kilómetros por hora, que son más de 60 metros por minuto, lo que constituyen comportamientos "realmente complicados y extremos", ha subrayado Almodóvar, que ha explicado que se considera que un incendio está fuera de capacidad de extinción cuando está por encima cuando está por encima de 10 metros por minuto y en este son "60 metros por minuto".

Visualización del incendio en Guadalajara.

El origen

En paralelo, el alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox, se ha defendido después de ser señalado en relación con el origen del incendio mientras realizaba labores de cosecha. En un mensaje difundido a través de una aplicación de mensajería, ha agradecido la concentración celebrada en Tamajón en su apoyo y ha reivindicado el papel del sector primario: “No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos”.

Marchamalo ha asegurado que la movilización no solo pretendía respaldarlo a él, sino también a un sector que, a su juicio, merece mayor respeto. El alcalde ha denunciado la difusión de “noticias falsas” y la existencia de leyes alejadas de la realidad del campo, y ha pedido que agricultores y ganaderos sean escuchados y no sean señalados. También se ha disculpado por no haber asistido a la concentración debido a la situación en la que se encontraba.

El 90 % del incendio afecta al Parque Natural Sierra Norte

El noventa por ciento de la superficie afectada por el incendio pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte, ha indicado el director técnico de la emergencia, Luis Escudero.

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Aunque no se puede hablar de superficie "arrasada", porque las llamas han afectado al terreno con distinto grado de intensidad, ha aclarado Escudero en un archivo sonoro que ha enviado el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), según ha explicado a los medios de comunicación que se han desplazado hasta el puesto de mando avanzado (PMA) que se ha instalado en el municipio de Tamajón.

Fuente: El Periódico