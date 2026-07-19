Lucía Feijoo Viera

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Una mano biónica permite tocar el piano a personas con amputaciones

La Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial 2026 (WAIC) y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA arrancaron a lo grande este viernes en Shanghái. Entre las principales novedades figura una nueva mano biónica inteligente de BrainCo. El dispositivo detecta las señales eléctricas nerviosas y musculares del usuario para interpretar su intención de movimiento. La mano permite mover de forma independiente los cinco dedos y coordinarlos entre sí, ofreciendo a personas con amputaciones un control preciso y natural para realizar gestos y actividades de la vida diaria e incluso tocar el piano.