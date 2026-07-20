NORMATIVAS
La ley antitabaco y la de los medicamentos llegan al Consejo de Ministros
La ley antitabaco que regula los nuevos productos y amplía los espacios sin humo recibió el primer visto bueno del Consejo de Ministros en septiembre de 2025
Las leyes de medicamentos y antitabaco llegarán este martes al Consejo de Ministros, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Así lo adelantó Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a finales de junio, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Que su departamento confiaba en que los dos anteproyectos de ley llegaran al órgano interministerial antes de acabar el verano.
La ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo -que regula la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco-, recibió el primer visto bueno del Consejo de Ministros en septiembre de 2025.
Empaquetado genérico
Se trataba de una de las leyes sanitarias más esperadas porque regula, por primera vez, los nuevos productos relacionados con el tabaco y amplía los espacios sin humo, aunque finalmente no introducía el empaquetado genérico. Equiparaba los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohibía fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas.
El anteproyecto de ley, aprobado en esa primera vuelta por el Gobierno, tenía que recibir, después, los informes de los órganos constitucionales para volver a pasar por el Consejo de Ministros, algo que sucederá este martes. Un paso previo para que ser debatida en el Congreso, una fase que llegará después de las vacaciones de verano.
Ley de Medicamentos
En cuanto al nuevo texto del anteproyecto de la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios ya ha sido remitido al Consejo de Estado. Una vez emitido el dictamen de este órgano, el texto vuelve al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta. Permitirá iniciar la tramitación parlamentaria de una reforma que Sanidad considera fundamental.
En su intervención ante el Congreso del pasado junio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señalaba que esta ley incluye "otros elementos, no solo de acceso y sostenibilidad, sino también elementos relacionados con la industrialización".
"Es fundamental porque da respuesta a lo que necesita cada tipo de medicamento en cada momento", incidía en su comparecencia para destacar "los que necesitan protección en el primer momento para que entren lo antes posible, con periodos precoces y condicionados de financiación".
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Fuente: El Periódico
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