Evacúan un pueblo por el incendio de Teruel

El 112 Aragón ha enviado en la medianoche de este martes un mensaje 'ES Alert' para evacuar el municipio turolense de Molinos a consencuencia del incendio forestal de Ejulve, cuya superficie afectada asciende a mil hectáreas en las primeras estimaciones.

Los vecinos han sido trasladados al pabellón polideprtivo de Alcorisa, según han informado fuentes del Gobierno regional.

El incendio se encuentra en una situación operativa 2 nivel 2 y el puesto avanzando de mando (PMA) está camino a la población de Ejulve.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada ante el avance, desde el lunes, de las llamas, que también han obligado a desalojar tres masías de la zona. En concreto, se han movilizado las unidades del Cuarto Batallón de Intervención, que ya han partido de la Base Aérea de Zaragoza.

En las labores de extinción participan cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Está previsto que un avión bombardero trabaje plenamente durante la jornada del martes, junto con dos aviones de carga en tierra que también estarán completamente activos.

El fuego afecta a la Sierra de Majalinos, en una zona que ya resultó quemada por el incendio forestal del 22 de julio de 2009 en el término municipal de Aliaga y que se extendió posteriormente hasta Ejulve.

El incendio permanece activo y, por el momento, se estima una superficie de aproximadamente mil hectáreas. Como consecuencia del incendio, permanece cortada la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.

El fuego de Ejulve (Teruel) frena su avance, pero hay cautela por el viento previsto

El incendio forestal de Ejulve (Teruel) ha dejado de propagarse tras una jornada marcada por los cambios de viento y por eso el operativo mantiene la máxima cautela y continuará trabajando durante la noche para consolidar el perímetro ante la previsión de altas temperaturas y fuertes rachas de viento previstas para los próximos días.

El director de extinción del incendio, Felipe Rosado, ha explicado este martes desde el Puesto de Mando Avanzado que el dispositivo ha conseguido contener la cabeza del incendio que durante la mañana avanzaba hacia Cuevas de Cañart, pero que el cambio de viento ha obligado a reorganizar la estrategia al convertir la cola del fuego en un nuevo frente activo.

Rosado ha señalado que la incorporación de nuevos medios de extinción y una ligera lluvia caída durante la tarde han contribuido a frenar el avance de las llamas.

"Prácticamente el incendio ya no lo tenemos en propagación", ha indicado, aunque ha insistido en que todavía es necesario "ser cautos" y mantener el trabajo nocturno para asegurar el perímetro.

El director de extinción ha destacado también el trabajo de siete máquinas pesadas, que han abierto franjas de defensa en gran parte del incendio, así como la actuación de las cuadrillas helitransportadas en las zonas más inaccesibles.

Durante la tarde, el operativo ordenó la evacuación preventiva de los núcleos de La Cañadilla y Cirujeda, en el término municipal de Aliaga, después de que el cambio de viento dirigiera el avance del fuego hacia la carretera entre Ejulve y Aliaga.

No obstante, Rosado ha explicado que la lluvia posterior permitió detener la progresión y que la situación de las personas evacuadas se revisará en función de la evolución del incendio durante la noche.

Respecto a la previsión meteorológica, ha advertido de que el miércoles y el jueves se esperan condiciones "muy favorables para la propagación de incendios", con altas temperaturas y viento seco del suroeste con rachas fuertes, por lo que el operativo mantendrá prácticamente el mismo despliegue de medios de Infoar y solicitará los recursos estatales necesarios en función de la evolución del incendio.

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Por otro lado, fuentes del servicio de extinción del Gobierno de Aragón, Infoar, han dado por controlado el incendio declarado en las Cinco Villas el miércoles pasado y que ha afectado a alrededor de 15.000 hectáreas.

Fuente: El Periódico