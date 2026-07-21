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El motivo por el que Isabel Aaiún no estuvo en la celebración del Mundial: "Hemos tenido que desalojar los caballos porque el fuego está muy cerca"

El motivo por el que Isabel Aaiún no estuvo en la celebración del Mundial: "Hemos tenido que desalojar los caballos porque el fuego está muy cerca"

Sara Fernández

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El motivo por el que Isabel Aaiún no estuvo en la celebración del Mundial: "Hemos tenido que desalojar los caballos porque el fuego está muy cerca"

Sara Fernández

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que se empieza "a ver la luz" para la extinción del incendio forestal de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha calcinado ya 29.000 hectáreas, ya que el dispositivo de extinción está empezando a contener los flancos del fuego.

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