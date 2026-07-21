La patronal estatal de bares y restaurantes: "Prohibir fumar en las terrazas de un país tan turístico será pegarse un tiro en el pie"

La organización empresarial que representa a más de 300.000 restaurantes, bares, cafeterías y locales de ocio, Hostelería de España, ha subrayado este martes su rechazo a la aprobación del proyecto de ley de medidas sanitarias antitabaco, cuyo trámite parlamentario comienza ahora de cara a la prohibición de fumar en terrazas, entre otros efectos. El colectivo argumenta que, de prosperar la medida que regulará el consumo del tabaco, "tendría una eficacia muy limitada" en el caso de los veladores, porque desplazaría los encuentros de fumadores a domicilios o al entorno de los establecimientos.

La entidad enfatiza, tratando de aclarar la confusión de parte del sector y los consumidores, que la aprobación del proyecto de ley del tabado por parte del Consejo de Ministros este martes "no supone la entrada en vigor de manera inmediata", sino que marca el inicio del trámite establecido, cuyo desenlace dependerá del apoyo que reciba de partidos como el PP o Junts.

Como ha informado este diario, la norma modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con la finalidad de ganar espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco. Tras un primer visto bueno del Consejo de Ministros en septiembre de 2025, este martes ha vuelto al Consejo para su impulso definitivo, y tras el verano será debatida en el Congreso.

En Catalunya, el Gremi de Restauració de Barcelona no se ha pronunciado hoy porque considera que ya dejó clara su posición el pasado octubre, cuando junto con Hostelería de España y otras patronales empresariales pidieron la paralización de la tramitación y reclamaron a los partidos una enmienda a la totalidad para redactar un borrador consensuando con el sector.

Petición de consenso

En cambio, la patronal estatal sí se ha mostrado contundente ante el nuevo paso que apunta a la prohibición: "Somos un país turistico y será como pegarse un tiro en el pie", ha dicho su presidente, José Luis Álvarez Almeida, pidiendo a los partidos políticos que reformulen el borrador de la regulación en busca del "consenso con el sector".

El paquete de medidas, que alcanza también al consumo en playas, piscinas y espacios libres, así como a la protección de los menores, entre otros aspectos, topa de frente con la hostelería en lo referente a las terrazas. Para Álvarez Almeida, la prohibición en este ámbito "no tiene sentido" al tratarse de espacios abiertos, donde actualmente se impone el "respeto y la convivencia". Subraya que la OMS ya reguló los "espacios interiores", pero que intervenir "al aire libre" es un "sinsentido".

Ha puesto como ejemplo la reciente final del Mundial, donde las terrazas se abarrotaron de seguidores de la selección española, donde convivieron "sin confrontaciones" fumadores y no fumadores. El representante sectorial destaca que solo Suecia prohíbe fumar en este contexto, por lo que aplicar medidas tan drásticas en un país que recibirá este año "100 millones de turistas" y que por su climatología incita a disfrutar de espacios ventilados, puede causar graves perjuicios a los negocios de hostelería.

La patronal cree que vetar el tabaco en las terrazas llevará a muchos fumadores a desplazar sus encuentros a domicilios privados "aumentando la exposición al humo" y fomentando el "consumo desordenado" en el entorno de los locales, las esquinas o los portales, donde las colillas terminarán en el suelo.

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En cambio, la entidad apela a una "mayor educación" sobre el tabaquismo. "Hace falta sensibilización y criterio", reclama Álvarez Almeida.

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