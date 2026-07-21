El dispositivo de extinción empieza a contener los flancos del incendio de Guadalajara, que ya ha calcinado 30.000 hectáreas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que se empieza "a ver la luz" para la extinción del incendio forestal de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha calcinado ya 30.000 hectáreas, ya que el dispositivo de extinción está empezando a contener los flancos del fuego.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la situación del incendio originado el pasado jueves en La Mierla, el presidente regional ha afirmado que, a pesar de que las condiciones siguen siendo "muy adversas", el despliegue de esta noche, con más de 600 personas actuando, "dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria". "Podemos también liberar de preocupación a la comunidad vecina que en otros aspectos nos está ayudando y que también tiene fuegos al mismo tiempo", ha abundado.

Sara Fernández

García-Page ha avanzado que durante la jornada de este martes se empezará a plantear el posible regreso o entrada de vecinos a los municipios "donde ya entendemos que la situación está fría". Por el momento, el fuego ha obligado a desalojar 34 poblaciones y 14 están confinadas, lo que ha obligado a desplazar a más de 1.200 personas. Por otro lado, en el albergue dispuesto en el polideportivo de Humanes hay en estos momentos 76 personas y alrededor de 200 han sido atendidas a lo largo de toda la emergencia. También se han abierto 99 corredores para el abastecimiento de ganado, aunque siguen cortadas, total o parcialmente, varias carreteras.

Dos militares de la UME durante las labores de extinción del incendio en La Mierla. / EP

El presidente regional ha subrayado que "los grandes objetivos se han ido cumpliendo" y ha destacado que el primero de ellos, el de poner a salvo a las personas y al operativo, se ha cumplido hasta ahora, pese a "algún episodio de altísimo riesgo en relación con los trabajadores", así como la protección de los núcleos urbanos. García-Page ha asegurado que este incendio es "el más complejo de los que se han operado en los últimos años en España". "Ha obligado al mayor despliegue de la historia de la región al mayor despliegue de la UME y al mayor despliegue en conjunto de mandos aéreos", ha dicho.

Según ha detallado, el dispositivo de extinción ha seguido una estrategia "defensiva" para la protección de estos núcleos, pero este lunes "giró hacia una estrategia ofensiva". "Seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos"; ha puntualizado García-Page. En este sentido, ha informado de que las labores de extinción se centran en mantener ese perímetro para "empezar a apagar ya desde dentro, sin estar preocupados por más expansión".

Sobre la cantidad de hectáreas calcinadas, ha indicado que se habrían alcanzado las 30.000, aunque ha avanzado que "probablemente", con las imágenes actualizadas de satélite, podrían ser menos las afectadas. Ha concluido que se puede ser "optimista" con la posibilidad de éxito para la extinción, con "mucha cautela" porque en "cualquier momento se puede producir un accidente que haga peligrar vidas humanas de los operarios, o que pueda haber otra inclemencia".

El segundo por superficie quemada

El fuego es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León), en 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. El incendio forestal de Larouco, Quiroga y Oencia, que arrasó 37.765 hectáreas, es de momento el más grave por extensión de los registrados en España en la serie histórica.

El incendio de Selas afecta a unas 1.700 hectáreas y sigue en nivel 2

El incendio forestal que se ha declarado este martes en Selas (Guadalajara), donde se ha desplazado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de extinción, continúa en situación operativa nivel 2 y afecta ya a unas 1.700 hectáreas de terreno.

En un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, el director de la emergencia en el incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, ha asegurado que el fuego de Selas se ha iniciado "con mucha energía", en una zona "también con continuidad de monte" y "con un potencial igual, de miles de hectáreas".

Noticias relacionadas

La Dirección de la Emergencia ha ordenado en la tarde de este martes la evacuación de las localidades de Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos, por lo que ya son seis las poblaciones evacuadas por el fuego.

Fuente: El Periódico