El fuego avanza en El Cerro del Andévalo (Huelva): 1.200 hectáreas afectadas y 380 vecinos desalojados

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca en la provincia de Huelva por el incendio forestal declarado en El Cerro del Andévalo, concretamente en el paraje Los Pajares. El dispositivo de extinción ha sido ampliado y cuenta ya con 120 efectivos, seis autobombas, trece medios aéreos y cuatro buldóceres.

El incendio forestal declarado en El Cerro del Andévalo durante la pasada noche se extiende ya por un perímetro de 1.200 hectáreas, aunque todavía queda por determinar la superficie realmente calcinada en su interior. Un cambio de viento registrado esta tarde ha complicado las labores de extinción al abrir una nueva brecha en el fuego.

Desalojo de Villanueva de las Cruces

En conferencia de prensa en el Puesto de Mando Avanzado, el consejero de Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que el desalojo de Villanueva de las Cruces (Huelva), con unos 380 vecinos que han sido llevados a Calañas y El Cerro, se ha realizado “en un momento muy crítico”, ya que se hizo “tras el cambio de viento a oeste, que hizo cambiar totalmente y abrir una brecha en el flanco izquierdo”.

Sanz ha dicho que los bomberos trabajan con rachas “de 25 o 35 kilómetros por hora”, y el cambio de viento ha sido determinante para avisar del desalojo de Villanueva de las Cruces, con un total de 384 personas afectadas.

Aunque se encuentran en dos municipios distintos, los desalojados se van a reunificar en el polideportivo en Calañas, se prevé que unas 150 personas se quedarán en el polideportivo y se ha activado un albergue provisional en Calañas.

Dos frentes activos en el incendio

San ha indicado que “una vez que se ha logrado proteger al pueblo”, se trabaja en zonas como la “cola flanco derecho”, aunque hay dos frentes activos, y ha precisado que las 1.200 hectáreas corresponde a “la superficie recorrida”, si bien y cuando se sofoquen las llamas puede haber muchas zonas que no se hayan quemado.

Preguntado sobre si pedirá la activación de la Unidad Millitar de Emergencias (UME), ha señalado que la Junta dispone todavía de medios propios para atacar las llamas, aunque “son los técnicos los que deciden en cada momento qué dispositivos son necesarios”.

Mensaje Es-Alert a la población

La Junta ha remitido a las 17:08 horas de este miércoles un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos del área de la población de Villanueva de las Cruces y sus diseminados para decretar el desalojo de sus viviendas por la evolución del incendio.

Ha decretado el desalojo preventivo de unas 380 personas y ordenado que la evacuación se realice en dirección a Calañas, al tiempo que ha hecho un llamamiento a cerrar puertas y ventanas, y a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia que actúan en el lugar en un mensaje emitido en español e inglés.

La dirección de la emergencia ha habilitado albergues en el complejo deportivo de Calañas -a 27 kilómetros- y en instalaciones municipales de El Cerro del Andévalo -a 17-, mientras que Cruz Roja se encarga de atender las pernoctas, en caso de ser necesarias, y Protección Civil y Cáritas coordinan la manutención de los afectados.

Despliegue terrestre y aéreo del Infoca

El Infoca mantiene un dispositivo por tierra y aire para combatir el fuego integrado por 120 efectivos terrestres y hasta 14 medios aéreos (dos helicópteros pesados, cuatro semipesados y uno ligero; cuatro aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación), además de cinco autobombas y cuatro buldóceres.

El dispositivo lo completan efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, Guardia Civil, Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, Policía Local, el Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA GREA) y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. En total son 155 efectivos movilizados para atender esta emergencia.

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CES 061 ha desplazado, en prevención, tres vehículos, uno de apoyo logístico con capacidad para atender a 25 personas, una UVI movil y un vehículo de mando de coordinación, así como cinco efectivos.

Fuente: El Correo de Andalucía