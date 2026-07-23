Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

ADVERTENCIA DE LOS MÉDICOS

El alcohol es la sustancia más usada en los casos de sumisión química: "Los agresores no siempre necesitan añadir una droga"

Entre las señales de alerta, además de una embriaguez desproporcionada respecto al alcohol consumido, está una dificultad extrema para mantenerse en pie o caminar

El alcohol, la sustancia más utilizada en los casos de sumisión química

El alcohol, la sustancia más utilizada en los casos de sumisión química / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

El alcohol es la sustancia más utilizada en los casos de sumisión química, que sigue siendo una de las formas de agresión "más difíciles de detectar y de abordar, debido a la rapidez con la que actúan las sustancias empleadas". Lo advierte la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). "Las sustancias utilizadas actúan en muy poco tiempo, por lo que muchas víctimas no son conscientes de lo que está ocurriendo hasta horas después, cuando despiertan y presentan una laguna de memoria total o parcial, desorientación y un malestar físico que no se corresponde con la cantidad de alcohol consumida", señala el doctor Antonio Ferrández Infante, coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de SEMERGEN,

"Los agresores no siempre necesitan añadir una droga. En muchas ocasiones simplemente favorecen que la víctima consuma grandes cantidades de alcohol para aprovechar posteriormente su estado de vulnerabilidad", advierte el portavoz de SEMERGEN que recuerda que el 'consumo en atracón' o binge drinking incrementa notablemente el riesgo de sufrir una sumisión química, especialmente en contextos festivos y de ocio nocturno.

Entre las principales señales de alerta, destaca, además de la aparición de una embriaguez desproporcionada respecto al alcohol consumido, una dificultad extrema para mantenerse en pie o caminar, problemas para hablar o un sueño profundo y repentino.

Los amigos

SEMERGEN destaca "el papel fundamental" que desempeña el entorno. Amigos y acompañantes, indica la sociedad, suelen ser quienes detectan antes que la propia víctima "que algo no está ocurriendo con normalidad", por lo que los médicos recomiendan "actuar de inmediato ante cualquier comportamiento extraño o inesperado".

"Los acompañantes desempeñan un papel esencial. Si observan que una persona cambia de comportamiento de forma súbita o presenta síntomas que no se corresponden con lo que ha consumido, deben actuar inmediatamente", señala el doctor Ferrández Infante.

Acudir a Urgencias

Ante la sospecha de una sumisión química, el portavoz de SEMERGEN insiste en que "no hay que esperar al día siguiente. La primera medida debe ser alejar a la persona del entorno de riesgo y solicitar ayuda. Posteriormente, es fundamental acudir a un servicio de Urgencias lo antes posible, ya que muchas de las sustancias desaparecen rápidamente del organismo y retrasar la atención dificulta tanto el diagnóstico como la obtención de pruebas".

Además, si existe sospecha de agresión sexual, los expertos recomiendan "no orinar, ni ducharse antes de la valoración médica, porque estas acciones pueden comprometer la conservación de evidencias biológicas. Siempre que sea posible, también conviene conservar el vaso o el envase de la bebida que pudiera haber sido manipulada".

Noticias relacionadas

Sobre los casos relacionados con pinchazos, SEMERGEN señala que los datos muestran que representan una forma mucho menos frecuente de sumisión química. El especialista explica que administrar mediante un pinchazo una dosis eficaz que actúe de forma inmediata resulta "técnicamente complejo". No obstante, zanja, estos episodios siguen contemplándose en los protocolos sanitarios por el riesgo potencial de transmisión de enfermedades infecciosas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
  2. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  3. El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
  4. La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano
  5. El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
  6. Vecino del campo de golf de Badajoz: 'Sufro una lluvia de pelotas en mi casa desde hace seis años
  7. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  8. Pierdo una reunión de trabajo': Una avería en el avión procedente de Madrid causa varios retrasos en el aeropuerto de Badajoz

Más de 400 años de historia municipal vuelven a la vida tras una restauración del Archivo Provincial

Más de 400 años de historia municipal vuelven a la vida tras una restauración del Archivo Provincial

Nueva Oficina LGTBIQ+ para los diez municipios de la comarca de Olivenza

Nueva Oficina LGTBIQ+ para los diez municipios de la comarca de Olivenza

Vox pide al Tribunal de Cuentas que investigue a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez

Vox pide al Tribunal de Cuentas que investigue a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez

El peligro inesperado del eclipse solar de agosto de 2026: incendios, basura y espacios naturales desbordados

El peligro inesperado del eclipse solar de agosto de 2026: incendios, basura y espacios naturales desbordados

Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas

Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas

Dos vecinos de Almendralejo son detenidos por el robo de cables de cobre

Dos vecinos de Almendralejo son detenidos por el robo de cables de cobre

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter
Tracking Pixel Contents