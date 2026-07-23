Más de 22.000 personas piden excedencias en verano para cuidar de los hijos: el 90% son mujeres

María del Carmen es educadora infantil y desde que nació su hija, hace cinco años, todos los veranos, durante el mes de julio –dado que los centros infantiles no cierran este mes– solicita una excedencia porque es madre soltera y no cuenta con apoyos. Como ella, unas 22.000 personas solicitan excedencias laborales cada verano para cuidar de los hijos –el 90% de ellas son mujeres, lo que pone de manifiesto que la conciliación familiar y laboral no está resuelta en España y que los cuidados siguen recayendo, mayoritariamente, en la población femenina.

Los datos están recogidos en el estudio 'Campamentos de verano. Una necesidad creciente entre la conciliación y el bienestar infantil', elaborado por EAE Business School. El estudio demuestra que las colonias y 'casals' son una opción de ocio educativo para los niños y también una verdadera necesidad para las familias, que tienen que hacer malabares para conciliar la vida laboral y familiar en la temporada estival, pese al esfuerzo financiero que suponen.

En verano se solicitan aproximadamente la mitad de las excedencias, lo que demuestra que los colegios y las extraescolares suponen un pilar para la conciliación

Cada verano, las largas vacaciones escolares traen consigo un desafío para muchos hogares, especialmente los monoparentales, los que no disponen de abuelos o familiares que puedan echar una mano y los que tienen menos recursos para poder pagar cuidadores u opciones de ocio como casals, colonias o campamentos. En este escenario, solicitar una excedencia, que supone dejar de trabajar pero también de percibir un sueldo durante el tiempo solicitado, es la salida a la que recurren unas 22.000 personas. En el conjunto de 2024, la cifra oficial de excedencias ascendió a 41.800, por lo que en verano se solicitan aproximadamente la mitad, lo que demuestra que, sin colegios y extraescolares, es la etapa más complicada.

Problema estructural

“El verano evidencia un problema estructural: no existen suficientes apoyos públicos para que las familias puedan cuidar sin empobrecerse o renunciar a su empleo”, explica Raúl Arnaiz, director de programas en España de Save the Children. A su vez, Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y defensora de un pacto de Estado por la conciliación, pone el acento en que el peso sigue recayendo en las mujeres: "Somos las madres las que también cargamos con la mochila del cuidado en verano, cuando salta por los aires el principal pilar de la conciliación, que son los colegios, lo que está impactando tremendamente en nuestra salud física y emocional".

Solo el 13% de las madres trabajan en empresas que tienen alguna medida de conciliación Laura Baena — Experta en conciliación

Baena recuerda que en esta legislatura se ha aprobado el permiso parental de ocho semanas, pero el problema es que no está retribuido. "Entonces, una de las soluciones es la excedencia para no tener que renunciar a nuestro empleo: solo el 13% de las madres trabajan en empresas que tienen alguna medida de conciliación", apunta.

La otra salida son colonias, campamentos y 'casals'. Según el estudio de EAE Business School, dos de cada tres familias recurren a ellos, pese a que los precios han crecido un 5,2% en los últimos dos años, por encima de la inflación. El gasto medio es muy variable, en función de si la actividad es pública o privada, el programa incluido, el lugar donde se realiza o si los niños se quedan a dormir o no. El coste por hijo puede oscilar entre 200 y 2.000 euros, lo que supone, según el estudio, el 2,5% del presupuesto familiar anual y hasta un 8% del gasto en ocio y educación.

Esfuerzo económico

Ante ello, el 34% de los hogares señalan que no pueden pagar el 'lleure' estival y siete de cada 10 admiten que recortan sus gastos en vacaciones para poder costearlo, lo que revela una desigualdad estructural persistente que condiciona el bienestar de la infancia y el descanso y la conciliación familiar.

A pesar de sus beneficios, los campamentos no están al alcance de todas las familias, especialmente de las monoparentales y biparentales que cuentan con un único ingreso Miguel Ángel López — Profesor de EAE Business School

“A pesar de sus beneficios, los 'casals' y las colonias no están al alcance de todas las familias. La gran diversidad de estructuras familiares condiciona el acceso a estas actividades. El coste de inscripción, transporte y materiales supone una barrera para muchos hogares, y puede representar un esfuerzo económico significativo para un 57% de las familias españolas; los casi 2 millones de las familias monoparentales y los 1,82 millones de familias biparentales que cuentan con un único ingreso familiar”, señala el profesor de EAE Business School y autor del informe, Miguel Ángel López.

La dificultad para conciliar en verano no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un problema más amplio: el elevado coste de la crianza en España. Cada hijo supone más de 750 euros al mes de media, una inversión que muchas familias no pueden asumir sin apoyos públicos. Ante ello, España tiene una de las tasas de pobreza infantil más elevadas. El 18,4% vive en riesgo de pobreza, una situación que se agrava en verano, cuando desaparecen recursos como el comedor escolar. Ante ello, las principales organizaciones de infancia solicitan que se apruebe la prestación universal por hijo a cargo que defiende Sumar dentro del Ejecutivo, pero que aún no ha llegado a ver la luz.

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