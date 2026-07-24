EMERGENCIA NACIONAL
Primer balance de daños de los incendios en Madrid: 43 viviendas destruidas en Villa del Prado
La Comunidad de Madrid identifica daños de distinta consideración en otras 286 casas de la región
Víctor Rodríguez
Primer balance de daños materiales por el incendio que se extiende por el suroeste de la Comunidad de Madrid. Según ha trasladado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una primera evaluación realizada en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, ha establecido que 43 viviendas han quedado destruidas por el incendio que comenzó hace dos días en Almorox (Toledo).
El fuego originado el miércoles en la localidad toledana el miércoles alcanzó a la Comunidad de Madrid, donde acabó uniéndose con otro iniciado en Villa del Prado. Otro fuego iniciado en Sanmartín de Valdeiglesias ha terminado por unirse. Se teme que este incendio, que ya ha arrasado al menos 6.000 hectáreas, una su frente al que comenzó en la provincia limítrofe de Ávila, en la localidad de Burgohondo.
La Comunidad de Madrid constituyó el jueves un operativo con miembros de los cuerpos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y Agentes Forestales, para evaluar la situación. El primer balance de daños materiales, de momento muy provisional, arroja que en Villa del Prado han sufrido daños de distinta consideración otras 286 casas.
Se espera proseguir con este análisis de daños por las urbanizaciones de la localidad de Pelayos de la Presa como consecuencia del incendio originado en San Martín de Valdeiglesias.
Fuente: El Periódico de España
- Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
- Una acusación particular pide al Tribunal de Cuentas que David Sánchez devuelva 340.000 euros de salario en la Diputación de Badajoz
- El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
- La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano
- Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
- El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
- La Policía Nacional investiga la aparición de un hombre herido con arma de fuego en Badajoz
- Vecino del campo de golf de Badajoz: 'Sufro una lluvia de pelotas en mi casa desde hace seis años