España llora de solastalgia, el dolor de ver un país asolado por incendios: así es cómo los desastres climáticos están aumentando la angustia colectiva

España arde. Y mientras, llora. En lo que llevamos de año, el fuego ha protagonizado ya unos 32 incendios forestales de gran magnitud y ha arrasado más de 130.000 hectáreas en todo el país. Cinco veces más que el año pasado por estas mismas fechas. En Almería, las llamas han arrasado la zona de Los Gallardos y le han arrebatado la vida a 13 personas. En cuestión de semanas, el fuego también ha hecho estragos en Les Gavarres (Catalunya), La Mierla (Guadalajara), Zaragoza y decenas de puntos más de la geografía española. Las imágenes de los actuales incendios de Ávila y Madrid, que avanzan sin control y han obligado a desalojar ya a más de 80.000 personas de sus hogares, muestran hasta qué punto los incendios están adquiriendo una dimensión abrumadora. Y por ello, según afirman los expetos, España entera llora de solastalgia, el sentimiento que describe el dolor de ver un país asolado por desastres naturales y, sobre todo, por las pérdidas vinculadas al imparable avance del cambio climático.

La solastalgia, definida como el dolor por la degradación del entorno, afecta a quienes han sido desplazados por los incendios y a quienes observan la devastación desde la distancia

La solastalgia es un término acuñado hace más de veinte años por el filósofo Glenn Albrecht para describir el dolor que experimentan las comunidades cuando su entorno cercano se deteriora o se transforma de manera irreversible. Según explica un análisis del fenómeno elaborado por el Consejo General de Psicología de España, "a diferencia de lo que ocurre cuando experimentamos nostalgia, que nos remite a un lugar perdido en el tiempo y la distancia, cuando sufrimos de solastalgia seguimos estando en el momento y lugar querido pero sintiendo que ya no ofrece consuelo ni protección". De ahí ese sentimiento de dolor y pérdida que sufren, por ejemplo, quienes han sido desplazados por los incendios. O quienes, desde la distancia, ven como España está siendo devorada por las llamas y que, como consecuencia, se están perdiendo hogares, espacios naturales, refugios de miles de especies y todo tipo de parajes emblemáticos para el país.

Desastres naturales como los incendios aumentan el riesgo de que se produzcan casos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático así como una sensación de "miedo, tristeza y pavor" en la población

La comunidad científica avisa de que el aumento de desastres naturales en el globo está aumentando el sentimiento de angustia colectiva, los cuadros de ansiedad y otros muchos problemas de salud mental en la población. Un análisis elaborado por la Asociación Alemana de Psiquiatría afirma que, debido al aumento de desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos, también se está incrementando la "carga de estrés" y de "experiencias traumáticas" en las personas expuestas a estos eventos y que esto, a su vez, aumenta el riesgo de que se produzcan trastornos afectivos así como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. En esta misma línea, un artículo de la Asociación Americana de Psicología afirma que fenómenos como los incendios están provocando un aumento generalizado de "la sensación de miedo, tristeza y pavor" tanto en quienes viven en primera persona estos desastres como, en menor medida, en quienes los observan desde la distancia pero empatizan con el dolor de sus símiles.

Villamanta. 24.07.2026. Vecinos realojados en el el polideportivo municipal de localidades desalojadas por los incendios / José Luis Roca / EPC

Síntomas de ansiedad y angustia

Según apuntan varios estudios, quienes huyen de un incendio pueden verse expuestos a situaciones psicológicas tan difíciles como ataques de ansiedad, insomnio, pesadillas y una profunda sensación de angustia. Un estudio realizado por la Universidad de California en San Diego después de los incendios de Camp Fire de 2018, uno de más mortíferos y destructivos de la historia de la región, también apunta a que los supervivientes de estos eventos extremos pueden sufrir tasas de trastorno de estrés postraumático similares o incluso superiores a las de los veteranos de guerra. En España, un estudio liderado por el Instituto de Salud Carlos III también apunta a que la contaminación provocada por los incendios forestales provoca un aumento de los ingresos hospitalarios relacionados con problemas psicológicos y de salud mental, así como con las urgencias vinculadas problemas de depresión o ansiedad. Este "quiebre psicológico", sostiene el trabajo, se ve agravado por los efectos del cambio climático que, entre otras cosas, produce una pérdida de predictibilidad del entorno y una sensación de que los problemas pueden seguir escalando.

Especialistas recomiendan transformar la ansiedad climática en acción participando en iniciativas y comprendiendo las causas de los problemas ambientales

Según explicó en una entrevista con este diario la psicóloga Caroline Hickman, investigadora de la Universidad de Bath en Reino Unido y experta en 'ecoansiedad', estos sentimientos de angustia no dejan de ser una respuesta "normal" ante los escenarios de la crisis climática. Y es justamente por eso que, tal y como reivindica la especialista, no se trata de algo que se deba combatir sino que, ante todo, debemos aprender a convivir con ello y a canalizarlo hacia algo más constructivo. Para lograrlo, Hickman propone varias estrategias. Entre ellas, recomienda limitar la exposición a noticias tendenciosas o sensacionalistas, comprender en profundidad las causas que explican cada problema ambiental y, sobre todo, "transformar la ansiedad en acción" participando en iniciativas de acción climática. De este modo, afirma, la preocupación deja de convertirse en un factor paralizante y puede actuar como un motor para el compromiso y el cambio.

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