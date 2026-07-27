Movilidad
Restablecida la alta velocidad entre Barcelona y Madrid tras el corte por un incendio cercano a las vías en Tarragona
Un incendio de vegetación ha afectado la circulación de trenes AVE durante unas horas con demoras de casi dos horas
Jan Magarolas
La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes durante unas horas a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.
La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, Adif, a través de sus redes sociales, lo que ha afectado a los servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Por ejemplo, el tren con salida a las 8:09 horas de Girona, que ha partido con 5 minutos de demora, ha llegado a Barcelona-Sants con 20 minutos de retraso, y posteriormente a Madrid a las 14:11 horas, casi dos horas más tarde de lo previsto.
La circulación, según ha informado Renfe, se ha ido recuperando paulatinamente a partir del mediodía, una vez extinguido el incendio.
Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso de un incendio de vegetación a las 8:22 horas. Inicialmente se han activado siete dotaciones terrestres y un medio aéreo trabajando para la extinción, que más tarde, con el fuego perimetrado, se han reducido a cuatro dotaciones.
El fuego se ha originado cerca del camino de la Nou a la Pobla de Montornès. Por otro lado, Protecció Civil ha activado, en situación de prealerta, el plan Ferrocat.
Esta incidencia se suma a la avería registrada este lunes entre Sitges y Garraf, que ha provocado importantes retrasos en la R2 Sud de Rodalies y en los trenes regionales de Tarragona y Lleida, además de reducir la oferta de servicios y generar aglomeraciones puntuales en estaciones como Barcelona-Sants.
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Fuente: El Periódico
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