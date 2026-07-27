Restablecida la alta velocidad entre Barcelona y Madrid tras el corte por un incendio cercano a las vías en Tarragona

La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes durante unas horas a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.

La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, Adif, a través de sus redes sociales, lo que ha afectado a los servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Por ejemplo, el tren con salida a las 8:09 horas de Girona, que ha partido con 5 minutos de demora, ha llegado a Barcelona-Sants con 20 minutos de retraso, y posteriormente a Madrid a las 14:11 horas, casi dos horas más tarde de lo previsto.

La circulación, según ha informado Renfe, se ha ido recuperando paulatinamente a partir del mediodía, una vez extinguido el incendio.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso de un incendio de vegetación a las 8:22 horas. Inicialmente se han activado siete dotaciones terrestres y un medio aéreo trabajando para la extinción, que más tarde, con el fuego perimetrado, se han reducido a cuatro dotaciones.

El fuego se ha originado cerca del camino de la Nou a la Pobla de Montornès. Por otro lado, Protecció Civil ha activado, en situación de prealerta, el plan Ferrocat.

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Esta incidencia se suma a la avería registrada este lunes entre Sitges y Garraf, que ha provocado importantes retrasos en la R2 Sud de Rodalies y en los trenes regionales de Tarragona y Lleida, además de reducir la oferta de servicios y generar aglomeraciones puntuales en estaciones como Barcelona-Sants.

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