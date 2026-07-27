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Incendios Forestales

Las llamas se ceban con la provincia de Toledo: nuevo incendio forestal en Navalcán, donde ya trabajan efectivos

El Plan Infocam ha movilizado medios aéreos y terrestres, con 23 efectivos y tres vehículos, para contener las llamas en Navalcán

Infocam ha declarado un nuevo incendio forestal este lune en Toledo en Navalcán

Infocam ha declarado un nuevo incendio forestal este lune en Toledo en Navalcán / Infocam

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María Saiz

Los incendios forestales no dan tregua en la provincia de Toledo. Con el gran incendio del norte todavía presente y mientras los equipos continúan consolidando el perímetro afectado, un nuevo fuego se ha declarado este lunes en el término municipal de Navalcán. El Plan Infocam ha activado un operativo con medios aéreos y terrestres para contener el avance de las llamas.

Según la información difundida por el dispositivo regional de prevención y extinción de incendios forestales, el fuego se ha detectado durante la mañana de este lunes y desde el primer momento se han movilizado recursos por aire y por tierra para actuar sobre la zona afectada.

Sobre el terreno se encuentran trabajando tres medios aéreos, tres medios terrestres y un total de 23 efectivos para controlar el incendio.

Alrededor de 2.000 hectáreas calcinadas en la provincia de Toledo

Este nuevo foco llega cuando aún sigue pendiente la evolución del gran incendio que afecta al norte de Toledo y que forma parte del dispositivo desplegado junto a Ávila y Madrid. El último balance oficial cifra en unas 2.000 hectáreas la superficie calcinada en territorio toledano y confirma que los equipos de extinción han logrado consolidar 20 kilómetros del perímetro en el sector asignado a Castilla-La Mancha.

Y que han obligado, por el momento, a evacuar once municipios de la provincia: La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán.

Esta situación se suma a la preocupación

Precisamente, las altas temperaturas y el riesgo de reactivaciones mantienen en máxima alerta a los servicios de emergencia. La AEMET prevé una nueva semana de calor intenso en Castilla-La Mancha, un escenario que obliga a extremar la vigilancia ante cualquier foco que pueda originarse en el entorno forestal.

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El incendio de Navalcán se suma así a una jornada de especial tensión para los servicios de extinción de la región, que continúan repartiendo recursos entre distintos puntos de la provincia mientras se mantiene la prioridad de contener el gran incendio del norte de Toledo y evitar nuevas propagaciones.

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