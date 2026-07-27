Tres mujeres apuñaladas en París por un individuo detenido por la policía

Eran cerca de las 11.30h de la mañana cuando de repente en frente a la parada de tramvía Porte de Clichy, a tan solo unos pasos del Tribunal de París, se empezaron a escuchar gritos. "¡Cuidado va armado! ¡Va armado!", gritaba un transeúnte a la gente señalando a un hombre de pelo largo y camiseta blanca, empuñando dos chuchillos de cocina. El aviso, lanzado a voz en grito, permitió alertar a quienes se encontraban en la zona y desencadenó una rápida intervención policial.

El atacante rapidamente fue reducido con una silla de una terraza cercana por un policía fuera de servicio y varios vecinos, mientras esperaban a que llegaran más agentes y de los servicios de emergencias para atender a las tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, heridas por arma blanca. El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, informó durante una conferencia de prensa, que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres víctimas, aunque dos de ellas -una embarazada- se encuentran en una situación de "urgencia absoluta".

Núñez precisó que el arresto del sospechoso se produjo hacia las 11.30 hora local en torno a la parda de tramvía de Porte de Clichy situada en el distrito XVII, al noreste de la ciudad. En el momento de la detención, el hombre de unos treinta años y sin documentos encima, mantenía un discurso "incoherente" y mostraba la mirada perdida, lo que lleva a las autoridades a considerar la hipótesis de que pudiera sufrir problemas psiquiátricos.

Las constantes quejas de los vecinos

Desde hace unos años, los vecinos alertan del deterioro de la seguridad en el barrio de Batignolles-Epinettes, ligada en parte a personas sin hogar con importantes problemas psiquiátricos que no reciben ningún tipo de atención y que "son un peligro para el resto de ciudadanos". "Es constante. El otro día había un hombre tirado en las escaleras del metro, con su miembro fuera, totalmente inconsciente. Estamos a dos pasos de una escuela pública pero parece que eso no le importa a nadie", critica Khadija, vecina del barrio.

No es la única que siente impotencia y cree que esto era predecible. Akim, un veterano en el barrio, señala para EL PERIÓDICO que esta parte del barrio se ha convertido en una "zona sin ley"; "Lamentablemente, nuestro barrio es la zona más descuidada del distrito 17. Una zona sin ley donde reinan el caos, la suciedad y la violencia. Esto no es nuevo y no va a cambiar", insiste.

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Por el momento, las autoridades mantienen perimetrada la zona del suceso, y la Fiscalía de París ya ha abierto una investigación por tentativa de homicidio y trata ahora de esclarecer el móvil de la agresión, mientras la Fiscalía Antiterrorista mantiene el caso "en observación".

Fuente: El Periódico