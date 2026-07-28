Un rebrote del fuego complica la tarde en el incendio forestal en Castellón: "Se está trabajando bien"

Según ha podido saber El Periódico Mediterráneo de fuentes solventes, se ha producido “un rebrote” del fuego. Sin embargo, han precisado que les han indicado los responsables de la emergencia que están trabajando con los medios necesarios para poder contener el rebrote.

Este punto crítico se trataría de la zona de la Solana, cerca del núcleo urbano de Artana, localidad que todavía se encuentra evacuada a diferencia de la Vall d'Uixó y la Vilavella. Este rebrote complica las opciones de que los vecinos regresen a sus casas y vuelve a poner en alerta a los servicios de emergencia, que durante todo el incendio están tratando como una de las prioridades evitar que el fuego llegue a las poblaciones.

Trabajando a fondo

El alcalde de Artana, Benjamín Villalba, ha asegurado posteriormente que se "está trabajando bien” en dicho rebrote. “Sabemos que hay un rebrote, pero confiamos en que los profesionales se podrán hacer con él”, ha dicho en declaraciones a Mediterráneo el alcalde en funciones de Artana.

“Los medios están trabajando y están trabajando bien”, ha insistido. Villalba ha lamentado que “desgraciadamente las cosas se hacen muy largas” tras cuatro días del incendio forestal de la Vall d’Uixó, pero destaca que Artana recuperará sus montes tras esto y que “lo importante es que no ha tocado las casas”.

La inversión térmica, clave

Los bomberos ya habían dicho esta mañana que la inversión térmica que existía esta mañana provocaba que el incendio no sea ahora “capaz de evacuar el humo”. Por tanto, todo ese humo “se está depositando en los valles”.

"La sensación que deja el incendio es que no hay llama pero va echando humo, o sea en extensión no va creciendo pero en el momento que la inversión térmica se levante sí que tiene potencial de crecimiento. Así que es una sensación falsa la que nos está dando hasta ahora", decía Pérez esta mañana de martes, antes de que se produjera el rebrote de Artana.

10.000 hectáreas quemadas

El fuego ha afectado ya a 10.000 hectáreas, según el balance conocido durante la tarde de este martes. El incendio permanece activo y todavía no ha sido estabilizado.

Para entender la magnitud de la superficie quemada, esas 10.000 hectáreas equivalen aproximadamente a 14.000 campos de fútbol. La comparación permite dimensionar el alcance territorial de un incendio que se ha extendido por distintos términos municipales.

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Por la superficie afectada, el incendio de la Vall d’Uixó se sitúa ya entre los más grandes registrados en las últimas décadas en la provincia de Castellón. Los equipos de extinción continúan trabajando para frenar su avance y consolidar el perímetro.

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