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Estabilizado el incendio en Barcelona que ha obligado a confinar a unas 3.300 personas

El fuego ha obligado a movilizar nueve dotaciones terrestres y dos aéreas de los bomberos

Incendios forestales en España, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas

Incendio en Canyelles

Incendio en Canyelles / Bomberscat

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Germán González

Los Bombers de la Generalitat han logrado estabilizar el incendio que quemaba desde las cinco de la tarde en una zona forestal del municipio barcelonés de Canyelles (Garraf).

En los trabajos de extinción han colaborado nueve dotaciones terrestres y dos aéreas. Además, Protecció Civil ha tenido que cofinar durante cerca de dos horas a una población estimada de 3.298 entre el núcleo urbano del municipio y las urbanizaciones de Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y Califòrnia.

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Los bomberos han dado por estabilizado el incendio poco después de las siete de la tarde, han retirado a todos sus efectivos de la zona y han levantado el confinamiento pocos minutos más tarde.

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Fuente: El Periódico

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