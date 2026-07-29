Salvamento Marítimo rescata a 39 migrantes que entraban a nado en Ceuta

La Salvamar Atria, con base en Ceuta, ha rescatado este martes a un total de 39 migrantes magrebíes cuando pretendían entrar a nado a la ciudad ceutí desde Marruecos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la unidad de Salvamento Marítimo ha prestado la colaboración a la Guardia Civil para atender la emergencia migratoria que se ha producido en las últimas horas.

La Salvamar Atria ha rescatado del mar a los 39 migrantes, marroquíes y argelinos, que han sido trasladados hasta el muelle de España.

Los rescates se han producido en dos actuaciones desarrolladas por esta unidad, a la que también se ha sumado otra embarcación de la Cruz Roja Española ya que la Guardia Civil se había visto desbordada.

Los 39 migrantes rescatados han sido entregados a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece colapsado.

La ciudad española de Ceuta, colapsada por la entrada de inmigrantes a nado

Más de 400 personas, según cálculos de fuentes policiales, esperan para acceder al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, desbordado después de que más de 1.500 entrarán a nado de manera irregular en esta ciudad española norteafricana en poco más de una semana, de acuerdo con las autoridades locales.

Según comprobó EFE este miércoles, la continua llegada de inmigrantes por vía marítima motiva que la carretera de acceso al CETI se haya convertido en un campamento improvisado de jóvenes marroquíes y argelinos y, en menor medida, subsaharianos, que esperan para poder entrar en instalaciones habilitadas por el Gobierno español.

El centro de estancia tiene una capacidad máxima de 512 plazas ya cubiertas, incluso rebasadas.

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Las fuerzas españolas de seguridad dedican un sobreesfuerzo al auxilio e identificación de estos inmigrantes cuando entran en España, más de 1.200 en nueve días, aparte de los desaparecidos y los que hayan muerto cuando lo intentaban.

Fuente: El Periódico