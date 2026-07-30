¿Qué implica que la Agencia Estatal de Salud Pública llegue a Zaragoza?

No era un sorteo, pero la alegría es la misma. Zaragoza será la casa de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, el organismo impulsado por el Gobierno de España y que asumirá un papel importante en la coordinación sanitaria y de emergencias en los próximos años, cuando la iniciativa eche a andar. Una agencia por la que la capital aragonesa ha pugnado con varias comunidades autónomas y convertirá en referencia nacional a la ciudad del Ebro, ya que, según lo poco que se ha avanzado sobre las tareas del centro, desde el rejuvenecido Pabellón de Aragón de la Expo se liderarán funciones de investigación sanitaria y científica y coordinación sanitaria.

La futura Agencia Estatal de Salud Pública atraerá una inversión de 60 millones de euros, para sacarla adelante. 20 millones invertirá el Gobierno autonómico para adecuar el Pabellón de Aragón, caído en el olvido tras la Expo de 2008 y que servirá para recuperar una zona con lustre perdido y demandado por parte de la sociedad aragonesa.

Los perfiles sanitarios que aterrizarán en la comunidad autónoma en tres años, ya que está previsto que el proyecto coja velocidad a comienzos de 2030, incluirán especialistas en medicina preventiva, investigadores, tecnólogos o epidemiólogos, según considera el Colegio de Médicos de Zaragoza, en un reciente comunicado. Hasta 300 personas llegarán a trabajar en esta sede, que comenzará sus andanzas con unos 60 empleados. Según las estimaciones del Gobierno de Aragón, habrá "talento" y trabajadores de la comunidad, pero se da por hecho que en los primeros pasos llegarán trabajadores asociados al ministerio.

Un escenario que podría ser habitual gracias a las conexiones que ofrece Zaragoza, con vías ferroviarias directas con Madrid y Barcelona, las dos principales ciudades de España. De hecho, el proyecto aragonés presentado hace meses al Ministerio de Sanidad incluía ofertas y mejoras de condiciones en el transporte a través de Renfe. Unas mejoras que, según consideran en la DGA, han sido capitales para que Pedro Sánchez anunciase este martes la elección de Zaragoza como sede de la agencia.

La otra cuestión, que este miércoles ha vuelto a destacar el consejero autonómico de Sanidad, Ángel Sanz, ha sido el edificio alternativo. El Gobierno de Aragón presentó un espacio en Expo Zaragoza Empresarial de unos 900 metros cuadrados. Unas oficinas "para empezar a trabajar mañana" si fuera necesario, en palabras del propio Sanz. El convenio entre ministerio y DGA se firmará de aquí a enero y el Pabellón de la Expo no estará listo hasta inicios de 2030, pero el Ejecutivo autonómico insiste en que puede acoger trabajadores mucho antes de que la emblemática infraestructura recupere su buena imagen.

"Epicentro nacional" en materia sanitaria

"Se trata de un hito de primer orden sanitario para Aragón, y para toda la comunidad médica en tanto en cuanto que por fin podrá comenzar a desarrollarse una agencia sanitaria de tal trascendencia", celebra Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, que asevera que la capital aragonesa se convertirá con el proyecto en "el epicentro nacional de la prevención, la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante emergencias sanitarias".

Así, Zaragoza se convierte, según sus profesionales médicos, en el máximo exponente de "pilares del sistema sanitario" que tienen "una repercusión vital en el desarrollo y sostenimiento" del propio sistema público de salud.

García Tirado, en representación de todos sus compañeros, muestra "una satisfacción máxima" por la designación de Zaragoza y considera que en cuanto la iniciativa empiece a consolidarse permitirá "potenciar el papel como actores clave en el ecosistema sanitario". "Desde el punto de vista universitario e investigador, posibilitará una sinergia sin duda muy positiva con la Universidad de Zaragoza, y el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, favoreciendo la atracción y retención de talento", afirma García Tirado, en una postura que también consideran en el Gobierno de España y de Aragón.

"Atraerá a epidemiólogos, especialistas en medicina preventiva, investigadores y tecnólogos de máximo nivel", afirman desde el Colegio de Médicos, donde esperan que esta agencia servirá para "frenar la fuga de talento científico" que padece la comunidad desde hace años.

Nuevos retos con la agencia

El Colegio de Médicos de Zaragoza reclama, además, que la llegada de la Agencia Estatal de Salud Pública a la capital aragonesa sea con "dotación económica real y autonomía funcional". También prevén el reto de "coordinar a todas las comunidades autónomas" y desean que no se convierta en "un foco de disputas competenciales entre el ministerio y las autonomías".

También esperan que esta nueva infraestructura no se convierta en un nuevo campo de "rivalidad interna por perfiles especializados" ni que la plantilla de 300 profesionales pueda "tensionar" la situación del Servicio Aragonés de Salud.

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"El balance es profundamente positivo, aunque será fundamental hacer un seguimiento cercano para que se traduzca en una realidad operativa que aporte un refuerzo rotundo a nuestro Sistema Nacional de Salud, así como mejoras tangibles para la sociedad en su conjunto, el sistema sanitario aragonés, y también para la profesión médica en concreto", cierra García Tirado.

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