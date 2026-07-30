Mueren dos menores en un grave incendio en un bloque de viviendas de Málaga: "Las llamas estaban muy avanzadas"

Dos menores, de 10 y 15 años, han perdido la vida en un grave incendio que ha afectado a cuatro viviendas de un edificio residencial en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel (Málaga) y que se originó sobre las cinco de la mañana de este jueves.

Entre los heridos se encuentra la madre de los niños, que pudo ser rescatada y trasladada al hospital con pronóstico grave, además de un bombero accidentado durante las labores de rescate y extinción del fuego, junto a varios efectivos, incluidos agentes de policía, que necesitaron ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego se produjo en el interior de una vivienda y acabó extendiéndose hasta cuatro apartamentos, lo que requirió el desalojo de dos plantas del edificio, según fuentes del Ayuntamiento de Benalmádena.

Bomberos de Torremolinos reforzaron el dispositivo de extinción

Tras recibir el aviso, hasta allí se desplazaron Bomberos de Benalmádena, apoyados por los Bomberos de Torremolinos, Policía Local de Benalmádena y servicios sanitarios, aunque a su llegada se encontraron las llamas del fuego muy avanzadas.

"El Ayuntamiento de Benalmádena lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores en el incendio de una vivienda del municipio esta pasada madrugada", sostienen fuentes municipales.

Una "brutal tragedia"

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha trasladado sus condolencias por la "brutal tragedia" que se ha producido durante esta madrugada en Arroyo de la Miel. "Nos deja el corazón completamente roto", ha expresado a través de una publicación en sus redes sociales.

"Quiero trasladar mi más sentido pésame a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros. Nadie nos prepara para afrontar una pérdida así", ha manifestado. "También quiero tener palabras de consuelo y agradecimiento para los bomberos y policías que han participado en el rescate, algunos de ellos resultando heridos. Soy consciente del dolor y la impotencia que sentís y la comparto plenamente con vosotros".

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Por otro lado, Lara ha informado de que siguen pendientes de la evolución de una tercera víctima, la mujer que ha podido ser rescatada y que por ahora permanece ingresada con pronóstico reservado.

Fuente: La Opinión de Málaga