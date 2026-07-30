Relativo optimismo de cara al sexto día del incendio de Vall d’Uixó pese a los apuros en el municipio de Artana

Todos los días desde que comenzó el incendio de la Vall d’Uixó habían estado marcados por algún tipo de dificultad que complicaba el trabajo de los bomberos. Ayer, el quinto día con el fuego activo, fue la primera vez que los bomberos tuvieron un día completamente limpio en lo que a condiciones meteorológicas se refiere: no afectó mucho la temida inversión térmica, los vientos fueron suaves y la ola de calor apenas afectó.

Así lo indicó el jefe del operativo de ayer, Antonio Rodrigo, después del último Cecopi de la tarde. «Ha sido el mejor día», dijo Rodrigo. Hasta 400 efectivos lucharon contra las llamas el miércoles. Tuvieron complicaciones, sobre todo en el eje de Artana, que es el que más preocupa en estos momentos, pero aún así sus labores fueron positivas. Los 35 medios aéreos, además, pudieron trabajar todo el día sin problemas, a diferencia de las jornadas anteriores. Este cambio es destacable sobre todo porque la noche anterior había terminado entre dudas, al confesar los bomberos que iban "con retraso" respecto a la planificación prevista por culpa del tiempo y los rebrotes.

No avanzaron las hectáreas quemadas

Una de las señales de esperanza que existen entrando al sexto día de incendio es que ayer, por primera vez, no avanzaron las hectáreas quemadas. De hecho, se rebajaron porque los bomberos realizaron una mejor medición que el martes tras nuevos sobrevuelos. Así, hay 9.3000 hectareas calcinadas, en vez de las 10.000 hectáreas de las que se informó anteayer. El perímetro es de 82 kilómetros.

«Los trabajos se han centrado en la cabeza del incendio y, especialmente, en la zona de Artana, donde se ha producido alguna reproducción. Estamos trabajando para asegurar prácticamente todo el perímetro», aseveró Rodrigo. Otro punto complejo que afrontaron los bomberos fue de nuevo el de la ermita de Santa Bárbara de Onda. La labor heroica de los profesionales salvó este patrimonio de incalculable valor cuando estaba acorralada por las llamas. Aún con ello, los ondenses siguen de luto tras quemarse el Montí.

El otro frente que preocupaba hasta el martes, el de Tales-Alfondeguilla, estaba anoche «bastante bien» respecto a anteriores comparecencias. "El incendio nos está dejando trabajar. Tenemos más recursos que en días anteriores y una potencia de ataque muy buena", subrayó Rodrigo.

Sobre el trabajo de esta madrugada, detalló que se trataba de horas «críticas» porque, si se logra hacer lo que tienen planificado, puede servir para avanzar en la estabilización. El responsable del operativo avanzó que "hasta dentro de aproximadamente 48 horas no podremos decir prácticamente nada definitivo sobre el incendio".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, también se sumó a la sensación de que anoche eran «más optimistas» con el desarrollo del operativo. Asimismo, a pregunta de Mediterráneo, la socialista indicó que este incendio de la Vall "tiene que servir como brújula" para la colaboración entre administraciones de signo político contrario para el futuro. "Estamos trabajando de manera coordinada y eso la gente lo está apreciando", sostuvo. El clima colaborativo del fuego de la Vall es el polo opuesto a la bronca política instalada por el incendio de Madrid-Ávila.

Sigue la evacuación

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, confirmó que hasta las 23.59 de este jueves se mantendrá la evacuación de 7.600 personas de 15 pueblos y el confinamiento de 2.000 personas en urbanizaciones de Onda y Betxí. Valderrama indicó que continúa la recomendación de beber agua embotellada "fundamentalmente en la Vilavella" e indicó que ponían en marcha un operativo para que las personas que tengan que dar de comer a animales en los pueblos evacuados lo pudieran hacer con seguridad.

Ayer, la Diputación de Castellón habilitó el centro Penyeta Roja, con 75 camas, y la UJI cedió su residencia, con 150 habitaciones, para que muchos de los aún evacuados tengan mejor descanso que en los centros de acogida. El Balneario de la Vilavella también cedió 20 habitaciones.

Este miércoles, Valderrama enfatizó la extensión del operativo al completo, no solo de los bomberos. Recalcó que hay más de 1.200 personas movilizadas, contando sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de consellerias y ministerios... Un operativo que, por cierto, se mantiene para hoy.

La previsión del tiempo

La jefatura del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón prevé hoy condiciones meteorológicas "similares" a las de hoy. Eso sí, con posibilidad de inversión térmica que podría frustrar los planes. Ese fenómeno del clima provoca que se haga una especie de tapadera sobre las montañas y el humo queda atrapado en los valles. Al no entrar el oxígeno, es como si el incendio se asfixiara. Y cuando se destapa todo, los rebrotes son virulentos.

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Así se llega al sexto día de un incendio de la Vall d’Uixó que sigue activo y que ya es uno de los más graves de Castellón en décadas. El ligero optimismo de los bomberos podría girar en cualquier momento, como pasó del domingo al lunes, y Rodrigo lo resume en una frase: "Hasta que no tengamos garantías no lo daremos por estabilizado".

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