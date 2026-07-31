Oliva Conde

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El pabellón de Bermillo de Sayago se vacía ante la estabilización del incendio

El pabellón municipal de Bermillo de Sayago, habilitado para alojar a los vecinos evacuados por el incendio de Fermoselle, ha comenzado a retirarse en la tercera jornada del operativo, tras la estabilización de la situación. La recogida se ha hecho con rapidez, aunque todavía quedan algunas camas y enseres para atender a los vecinos de los pueblos que continúan desalojados. En estos momentos, queda muy poca gente alojada en el recinto.