Leo Messi dona 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los devastadores incendios

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este martes que el astro del fútbol mundial Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los devastadores incendios que arrasaron la zona la semana pasada.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", ha asegurado Ayuso tras el gesto del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

27.000 hectáreas arrasadas

Según ha indicado la presidenta madrileña, la aportación de Messi se destinará a las labores de reconstrucción de los municipios afectados por el incendio.

El incendio forestal de la sierra oeste ha afectado a 17 municipios madrileños y obligó a evacuar y confinar a más de 55.000 vecinos. La estimación inicial de la Comunidad de Madrid sitúa la superficie afectada en más de 27.000 hectáreas, tras una semana de trabajos de extinción y control del fuego, el mayor registrado en la región en las últimas décadas.

La reconstrucción de la Sierra Oeste es en estos momentos el objetivo prioritario para la Comunidad. La semana pasada, Ayuso anunció un total de 43 medidas para que esa zona castigada por el fuego en la región pueda recuperarse "lo antes posible".

El conjunto de medidas, contempla, entre otras cuestiones la movilización de 20 millones de euros del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional para que se pueda acometer en estas 17 localidades los primeros trabajos de limpieza, reparación y reconstrucción de infraestructuras dañadas y restablecimiento de los servicios básicos en estas áreas, donde residen más de 56.000 vecinos.

43 medidas

De manera más urgente, ya en marcha de hecho, se han dispuesto actuaciones como la habilitación de Puntos de ayuda para los vecinos evacuados que vuelven a sus casas, la oferta de plazas hoteleras para los afectados que no puedan regresar a sus domicilios de las que se hará cargo la Comunidad de Madrid o un dispositivo de emergencia social para acompañar a las personas vulnerables. Entre las cantidades movilizadas, se destinarán 10 millones de euros a actuaciones extraordinarias para la atención a personas mayores.

El paquete incluye también rebajas fiscales. En concreto, ha señalado la presidenta madrileña, se bonificarán al 100% las donaciones hasta los 10.000 euros cuyo fin sea la reparación de daños provocados por el fuego, ventaja que se aplicará a las donaciones entre particulares, sin distinción de parentesco, siempre que sean destinadas exclusivamente a subsanar o reponer los daños originados por los incendios. También se bonificarán los impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas para la adquisición de vehículos que sustituyan a los siniestrados por el fuego y el de Actos Jurídicos Documentados en la adquisición de inmuebles que sustituyan a los dañados durante los incendios.

Para pymes y autónomos de la zona se dispondrán ayudas directas de hasta 5.000 euros con una dotación de hasta 15 millones de euros. Además, se destinarán dos millones de euros a la contratación prioritaria de desempleados en los municipios afectados.

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Se actuará también de manera inmediata en la recuperación de 200 kilómetros de carreteras de la red regional. De esta forma se volverán a pintar las marcas viales, se repondrá la señalización vertical y se procederá al desbroce y a la retirada de árboles dañados en cunetas que puedan resultar un peligro. Asimismo, se anuncia un Plan de Recuperación del Paisaje, que además de por paliar los daños pasará por generar “infraestructuras de defensa”, como viñedos, zonas de pastizal o plantaciones agrícolas.

Fuente: El Periódico de España