Primera víctima mortal por la fiebre del virus del Nilo en Sevilla desde 2024

Primera víctima mortal de la fiebre del Virus del Nilo en Sevilla desde 2024. El hombre de 82 años contagiado en el municipio de Dos Hermanas ha fallecido tras ser diagnosticada una menigoencefalitis el pasado 27 de julio. Se trata de la primera muerte por esta enfermedad transmitida por los mosquitos desde el año 2024 cuando llegaron a perder la vida 11 personas. El fallecido, según ha informado la Consejería de Sanidad, tenía 82 años y padecía de patologías previas. Llevaba días ingresado en el hospital.

Hasta el momento ya se han detectado 17 casos en Andalucía, todos en la provincia de Sevilla, y la mayoría (12), de momento, de carácter leve. El último caso ha sido diagnosticado por el laboratiorio del Hospital Virgen del Rocío este mismo martes. Se trata de una persona contagiado en el municipio de Aználcazar, donde ya se habían producido casos antes. La alerta en esta localidad se amplía hasta el 24 de agosto.

Hasta el momento, hay 19 municipios en situación de alerta en Andalucía, la mayor parte en la provincia de Sevilla. En todos ellos se han intensificado las labores de vigilancia etomológica, animal y humana y se han reforzado las labores de comunicación a la ciudadanía para que se adopten las medidas preventivas.

En varios de estos municipios los servicios de detección de la Junta de Andalucía advierten de un incremento progresivo de las densidades de mosquitos y por tanto del riesgo. Concretamente, hay una mayor presencia de mosquitos hembras transmisoras en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río, Almensilla, San Juan de Aznalfarache, Benacazón y Aznalcázar, en la provincia de Sevilla y Mollina en la provincia de Málaga.

17 contagios detectados en humanos y dos en aves

Hasta el momento, se han diagnosticado 12 casos leves y 5 casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación y Dos Hermanas (el caso del primer fallecido).

En las últimas semanas, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, se han realizado estudios de laboratorio a 342 usuarios, despistaje de arbovirosis en 107 pacientes con meningitis víricas y 2.088 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 4148 determinaciones en 215 trampas activas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga); Lopera (Jaén).

Fuente: El Correo de Andalucía