Crisis Migratoria
Rescatan a 26 migrantes en una patera al sureste de Mallorca
El rescate eleva a 88 los migrantes auxiliados este martes en Baleares, tras una jornada marcada por varios operativos
EFE
La Guardia Civil y salvamento Marítimo han rescatado esta noche en una patera a 26 personas de origen subsahariano a 42 millas al sureste de la isla de Mallorca.
En el rescate, realizado en torno a las 21.40 horas del martes, han participado la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comandancia de la Guardia Civil de Palma, agentes de los puestos de Santanyí y Felanitx y Salvamento Marítimo, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Se trata de la cuarta patera llegada a Baleares el martes, después de los dos graves incidentes ocurridos en aguas de Mallorca y de Cabrera, y del rescate de 15 migrantes de origen magrebí a 30 millas al suroeste de Ibiza.
El primer rescate del martes fue de madrugada, de 2 personas a 12,6 millas al suroeste de Mallorca, que contaron que llevaban 15 días a la deriva y que otros 17 ocupantes de la embarcación habían fallecido.
Además, a mediodía fueron rescatados 14 hombres y 3 mujeres subsaharianos a 8 millas al sureste de la isla de Cabrera después de que su embarcación, con al menos 30 personas a bordo, naufragara la mañana del día anterior, en una operación en la que también recuperaron dos cadáveres del mar.
A los 62 migrantes arribados este martes, se suman otros 88 que llegaron el lunes en otras cuatro pateras.
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 212 pateras con 4.039 inmigrantes en situación irregular.
En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.
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