Investigación
Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún
Un recluso escuchó golpes y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado
Un preso ha matado a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún, indican fuentes cercanas al caso.
Ocurrió en el módulo 1, considerado de respeto. Un recluso escuchó golpes procedentes del habitáculo de al lado y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado, apuntan las mismas fuentes.
Se da la circunstancia de que el fallecido llevaba apenas dos días en el penal.
El agresor permanece ahora aislado y previsiblemente será trasladado de prisión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tienda Normal en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura
- Badajoz reanuda la construcción de activos del 'banco malo' después de 17 años
- El hotel Lisboa de Badajoz recibe 3,2 millones de euros de subvención de los incentivos regionales
- El Ayuntamiento de Badajoz moviliza más de 7 millones de euros para invertir en la ciudad y las pedanías
- Roban en un bar de Badajoz y se llevan la caja: los dueños se cruzaron con el ladrón
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana realiza una segunda prueba para determinar la presencia de cianobaterias en el Guadiana a su paso por Badajoz
- Gragera se compromete a solucionar parte de las quejas de los vecinos del Corazón de Jesús de Badajoz
- ¿Quién fue Melchor de Évora y por qué tiene una calle en Badajoz?