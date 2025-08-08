En el municipio de Las Cabezas de San Juan
Muere uno de los tres hombres heridos en el tiroteo de una hamburguesería de Sevilla
El padre y el cuñado del fallecido también resultaron heridos en el suceso que ha tenido lugar en el municipio de Las Cabezas de San Juan
Domingo Díaz
A primera hora de esta madrugada se ha producido un tiroteo en una hamburguesería del municipio de Cabezas de San Juan, en Sevilla. Un varón resultó herido de bala en la cabeza y a consecuencia de la herida ha fallecido este mediodía en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde había sido ingresado tras el suceso.
El padre y el cuñado del fallecido también resultaron heridos en el tiroteo. Ambos tienen secuelas de los disparos en el abdomen. Continúan ingresados en otros dos hospitaldos sevillanos, uno de ellos en el Valme y el último en el CHARE de Lebrija.
Fue pasadas las 12 de la noche cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Sevilla recibió el aviso sobre el incidente, localizado por los alertantes en la plaza Mártires del Pueblo. Todo apunta, según las fuentes consultadas por este periódico, a que se trató de una pelea entre dos clanes rivales, aunque la Benemérita continúa con la investigación abierta y no confirma tal extremo.
Por el momento se ha procedido a la detención de una persona. Fue en torno a las 5 de la mañana cuando los agentes de la Guardia Civil lograron apresar al presunto autor de los hechos. Además, se sigue tomando declaración a otros testigos de lo ocurrido.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla está al frente de la investigación. Por el momento, aunque se ha hablado de más detenciones, no ha habido una segunda relacionada con lo ocurrido.
La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla.
Volvieron a los minutos
Según ha narrado el alcalde de Las Cabezas en declaraciones a Canal Sur Radio, el suceso se produjo después de una primera pelea entre las familias. A los pocos minutos se disolvió la pelea y en torno a los 20 minutos, volvieron los miembros de la familia que se había marchado y se produjo el tiroteo que se ha saldado con un fallecido y dos heridos.
El regidor ha resaltado la rapidez de la actuación de la Policía Local, que tan solo tardó cuatro minutos en personarse en el lugar. Las familias implicadas son de Las Cabezas y de localidades cercanas.
Por último, ha solicitado más presencia de Guardia Civil y un refuerzo de Policía Local para el pueblo. A sus vecinos les ha mandado un mensaje de tranquilidad.
