Investigación
Muere un hombre tras recibir un disparo en A Coruña
La víctima fue tiroteada este domingo en la localidad de Mesía y los servicios de emergencias trasladaron un helicóptero medicalizado, pero ya no se pudo hacer nada por su vida
EFE
A Coruña
La Guardia Civil investiga la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de un hombre en Mesía (A Coruña), según han informado fuentes del instituto armado.
La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.
La Guardia Civil asumió la investigación de lo ocurrido y realiza, desde entonces, las primeras pesquisas, con la inspección ocular del punto.
El equipo de criminalística de la Comandancia provincial de A Coruña se encarga de las primeras labores y la investigación estará a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres arquitectos recuperan su sitio «glorioso» en la historia de Badajoz
- Arde un camión de bomberos y desalojan a varias familias durante el incendio entre La Banasta y Las Vaguadas en Badajoz
- La Virgen de la Consolación de Badajoz saldrá en procesión por su 15º aniversario
- El precio del alquiler de los locales vacíos de la calle Menacho de Badajoz baja hasta un 50%
- Gragera se compromete a solucionar parte de las quejas de los vecinos del Corazón de Jesús de Badajoz
- ¿Un McDonalds en el centro de Badajoz? Estos son los rumores para el local que dejará Sfera
- Los bares de Badajoz cierran a mediodía por el calor
- Conductores y peatones eligen los «puntos negros» de Badajoz