El incendio en A Mezquita (Ourense) cierra el acceso a Galicia en coche y tren desde el Padornelo (Zamora)

La ola de incendios que afecta a la provincia de Ourense, donde se mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial, cierra el acceso a Galicia en coche y tren desde el Padornelo (Zamora).

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida por la proximidad de un incendio a la infraestructura. Según ha informado el Adif a través de su perfil oficial en la red social 'X', el corte se produce entre Vilavella y Porta de Galicia, en la provincia de Ourense.

De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

También el fuego en Ourense obliga a cortar el tráfico en la A-52 en A Mezquita y en Verín y en la N-525 en A Gudiña.

Según ha informado el 112 Galicia, la A-52 se encuentra cortada entre los kilómetros 112 y 129 en ambos sentidos en A Mezquita y entre los kilómetros 160 y 174, también en ambos sentidos, en Verín.

Asimismo, está cerrada al tráfico la N-525 en A Gudiña, entre los kilómetros 115 y 128.

Regresan los desalojados

Por otra parte, todas las personas desalojadas de sus viviendas en Ourense por los incendios que afectan a la provincia han podido regresar a sus casas a lo largo de esta mañana y la Consellería de Medio Rural ha informado de la desactivación del nivel 2 en el fuego de Dozón (Pontevedra).

El 112 Galicia ha trasladado que ya no quedan ni desalojados ni confinados después de que las últimas diez personas de las veinte que tuvieron que abandonar su hogares en A Somoza, en el municipio ourensano de Pobra de Trives, pudieran regresar a casa.

Por la noche, también hubo desalojos en Maceda y medio millar de personas fueron confinadas en distintos lugares del municipio de Monterrei (Medeiros, Flariz y A Salgueira), medidas ya desactivadas.

Al mismo tiempo, los niños de un campamento que fueron confinados, junto a los monitores y el resto del personal, en la estación de montaña de Manzaneda para pasar allí la noche del martes al miércoles han podido salir de esas instalaciones esta mañana y serán trasladados esta tarde a A Coruña.

Mientras, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha indicado que la Xunta de Galicia prevé realojar esta misma tarde a los 47 ancianos que ayer fueron evacuados de la residencia del municipio de A Mezquita (Ourense) por la proximidad de varios incendios forestales y que pernoctaron en un centro residencial de A Arnoia.

Los heridos evolucionan favorablemente

Por otro lado, los tres brigadistas que se encuentran hospitalizados con pronóstico muy grave por quemaduras sufridas en la labores de extinción de incendios en Galicia evolucionan "favorablemente", así como un cuarto que sufrió una lesión.

Se trata de tres integrantes de la brigada municipal de Oímbra que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Uno de ellos, de 18 años es el que sufre las heridas de mayor gravedad, con quemaduras en un 40 % de su cuerpo.

En el municipio de Oímbra (Ourense) resultaron calcinadas 3 casas, de las cuales dos estaban deshabitadas y una habitada, pero vacía, y también ardió una casa en estado de abandono en Monterrei.

Situación de los incendios

Según el último informe de Medio Rural, permanece declarada desde ayer la Situación 2 a nivel provincial en Ourense, lo que implica una mayor agilidad de medios y recursos de la comunidad autónoma y del resto de administraciones para la provincia.

En esa provincia hay fuegos activos en Chandrexa de Queixa-Requeixo (4.500 hectáreas), Chandrexa de Queixa-Parafita (1.500 ha), Maceda-Santiso (1.700 ha), Oímbra-A Granxa (1.500 ha) y A Mezquita-A Esculqueira (1.000 ha).

Sigue activo también el de Dozón-O Castro (400 ha) en Pontevedra, aunque allí ya se ha desactivado la situación 2 este miércoles.

Están estabilizados en Ourense los fuegos de Ourense-Seixalbo (100 ha), Maceda-Castro de Escuadro (450 ha), Vilariño de Conso-Mormentelos (180 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Moialde (40 ha), así como el de Samos-Santalla (200 ha), en Lugo.

Figuran controlados los de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), en Lugo; A Estrada-Souto (20 ha), en Pontevedra, y Verín-Mourazos (9 ha), en Ourense.