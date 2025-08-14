Detenido por una grave imprudencia el responsable del incendio de Oímbra (Ourense) que hirió a tres brigadistas y destruyó varias casas

Los trabajos de limpieza y desbroces con un tractor en una jornada de calor y riesgo extremo de incendio desencadenaron presuntamente el fuego de Oímbra en el que tres jóvenes brigadistas resultaron gravemente heridos el martes, con quemaduras que los mantienen hospitalizados. En la expansión por el valle de Monterrei, este frente, que continúa descontrolado, ha puesto en peligro varias aldeas y destrozó la localidad de A Caridade, en la que ardieron una veintena de casas. Un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, que realizaba esas tareas de desbroce, ha sido detenido por la Guardia Civil a las 20.30 horas de este jueves. La operación, bautizada por el instituto armado como ‘Lagares’, está a cargo del grupo de investigación EMIF del Seprona de Ourense, el EIIF del cuartel de Verín y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia.

"Evidencias obtenidas apuntan a la autoría de los dos focos del incendio forestal de Oímbra", expone el instituto armado, que atribuye al trabajador dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave, así como tres delitos de lesiones graves, las que sufrieron los brigadistas durante la extinción. Los dos focos estaban próximos entre sí.

El frente, que sigue con su avance por el valle de Monterrei y ha puesto en peligro también a vecinos del municipio de Cualedro, arrasa más de 6.000 hectáreas y sigue descontrolado. El detenido será conducido al juzgado de Verín, el órgano competente. La autoridad decidirá si adopta medidas cautelares. La Guardia Civil de Ourense avisa de que están en investigación «los incendios sospechosos de criminalidad».