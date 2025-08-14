Incendios forestales
Renfe vuelve a suspender la alta velocidad ente Madrid y Galicia al reactivarse el incendio de Ourense
La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado
EFE
Renfe ha vuelto a suspender el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia por la reactivación del incendio en la provincia de Ourense.
La compañía ha informado en X de esta suspensión, que se produce dos horas después de haber retomado el servicio y una vez inspeccionadas las vías.
Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación, añade Renfe.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aviso rojo en Badajoz: el termómetro marca 45,5 grados y la Aemet advierte de 'riesgo extremo
- Los bares de Badajoz cierran a mediodía por el calor
- Aparece en buen estado el menor de Badajoz fugado del centro de acogida de menores de Olivenza
- Juan Silva, candidato a presidir la Asociación de costaleros y capataces San José de Badajoz: 'Vengo buscando la unión entre todos los costaleros
- La Virgen de la Consolación de Badajoz saldrá en procesión por su 15º aniversario
- La dura historia de la familia Márquez: Tres hermanas con ataxia de Friedreich y solo una puede medicarse
- La tormenta de ayer en Badajoz registró 22 descargas eléctricas y rachas de hasta 72 kilómetros
- Tres arquitectos recuperan su sitio «glorioso» en la historia de Badajoz