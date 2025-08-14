Incendios forestales

Renfe vuelve a suspender la alta velocidad ente Madrid y Galicia al reactivarse el incendio de Ourense

La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado

Un helicóptero trata de extinguir o incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). A Xunta decretou o nivel 2 de emerxencia a nivel provincial en Ourense por grandes incendios que, en conxunto, calcinan ao redor de 4.330

Un helicóptero trata de extinguir o incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). A Xunta decretou o nivel 2 de emerxencia a nivel provincial en Ourense por grandes incendios que, en conxunto, calcinan ao redor de 4.330

Renfe ha vuelto a suspender el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia por la reactivación del incendio en la provincia de Ourense.

La compañía ha informado en X de esta suspensión, que se produce dos horas después de haber retomado el servicio y una vez inspeccionadas las vías.

Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación, añade Renfe.

