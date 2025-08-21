En Tàrrega
Detenido un menor por la muerte de otro joven de 18 años tras una pelea en Lleida
La agresión se produjo, presumiblemente, con un arma blanca
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un joven de 17 años relacionado con la muerte de otro de 18, al que habría agredido en la localidad leridana de Tàrrega en el transcurso de una pelea.
Según ha informado la Policía de la Generalitat, los hechos han ocurrido poco después de la una de la madrugada, cuando se ha producido una pelea entre ambos jóvenes en la que uno de ellos, presumiblemente con un arma blanca, ha agredido al otro, que ha resultado gravemente herido.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ha muerto horas después.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos y los motivos que han desencadenado la pelea mortal.
El detenido se encuentra en dependencias policiales, antes de pasar, como muy tarde este viernes, a disposición de la Fiscalía de Menores.
- Cinco personas pilladas en Badajoz usando dispositivos electrónicos para copiar en el examen de conducir
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- El Ayuntamiento de Badajoz sacará otra vez a concurso el quiosco-bar del parque de la Viña