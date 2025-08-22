Detienen en Málaga a dos jóvenes suecos que preparaban un asesinato por encargo

Un aviso de Europol y las autoridades suecas puso en jaque a la Policía Nacional. Dos jóvenes nórdicos, uno de ellos menor de edad, volaron el 29 de junio desde Gotemburgo a Málaga con la presunta intención de preparar y llevar a cabo un asesinato. La información detallaba que los chicos estaban vinculados a una organización dedicada al tráfico de cocaína y marihuana que se había encargado de darles alojamiento, transporte y armas para que culminaran el plan.

Los supuestos sicarios, uno de ellos menor de edad, fueron arrestados cuando circulaban en un patinete por la capital malagueña 48 horas después de llegar de Gotemburgo

La Dirección General de la Policía ha informado este viernes de que los agentes apenas tardaron 48 horas en localizar y detener a los sospechosos cuando se dirigían al paseo marítimo de la capital abordo de un patinete eléctrico que les había facilitado la organización. "Iban ataviados con ropa oscura ocultando su rostro con capuchas, pasamontañas y mascarillas", han detallado. Tras los arrestos, los investigadores se trasladaron a la vivienda de Fuengirola en la que se habían alojado los jóvenes y encontraron dos armas cortas municionadas con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados. La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión del adulto y la Fiscalía de Menores decretó el ingreso en un centro de menores con régimen cerrado de su compañero.

Buscaban sicarios en redes sociales

La investigación reveló que los dos jóvenes estaban vinculados a una organización criminal de origen sueco asentada en Marbella que la Policía Nacional tenía en su radar desde abril. "Utilizaban plataformas encriptadas y redes sociales para ofrecer una remuneración económica a cambio de cometer un asesinato", ha explicado la Policía Nacional. La operación culminó con la localización de la vivienda en la que fueron detenidas otras cuatro personas, incluido el presunto líder del grupo, y donde los agentes intervinieron otra arma de fuego, guantes, pasamontañas, mascarillas, una bicicleta y un patinete eléctrico, 15 teléfonos móviles, 16 tarjetas SIM, dinero, material informático y numerosa documentación y anotaciones manuscritas.

Los cuatro fueron arrestados como presuntos responsables de conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.