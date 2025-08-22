El juez imputa por homicidio imprudente al cirujano de Alicante que amputó los dedos a su padre en la cocina

El cirujano detenido tras la muerte de su padre de 90 años al amputarle varios dedos de los pies ha quedado en libertad provisional en el juzgado de guardia, donde se le imputa un delito de homicidio por imprudencia, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. El médico se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado, aunque va a ser otro juzgado el que continuará la investigación. Aunque en Comisaría, sí que respondió a los agentes para asegurar que llevó a cabo la intervención para alargar la vida de su padre. La Fiscalía no ha visto motivos para pedir la prisión y considera que los hechos serían constitutivos de homicidio por imprudencia y no homicidio, el delito por el que había sido detenido por la Policía.

Tal como adelantó este diario, la investigación se abrió tras ingresar en el Hospital de Sant Joan un hombre de 90 años al que se le habían amputado al menos cinco dedos de los pies. El paciente vivía en una residencia de ancianos y acababa de pasar unos días en casa de su hijo, de donde regresó con los dedos parcialmente amputados. Ante el empeoramiento de su estado de salud tuvo que ser trasladado en ambulancia desde el geriátrico al Hospital de Sant Joan. El estado fue agravándose y finalmente se le envió al Hospital General de Alicante donde se consideró que el proceso infeccioso era ya irreversible y se optó por sedarle, falleciendo el pasado martes por la tarde.

Tras las pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional de la Provincia de Alicante se pudo conocer que el hombre padecía algún tipo de afección vascular y que por ello presentaba lesiones de consideración en los dedos del pie derecho. Tras la muerte del anciano, la Policía arrestó al hijo del anciano, un cirujano vascular de 54 años que trabaja en el Hospital General de Alicante, al constatar que la amputación de los dedos se llevó a cabo en una operación casera. La detención vino determinada por las condiciones en las que se había llevado la intervención, en la cocina de su domicilio particular. Un entorno que no parecía el más adecuado para llevarlo a cabo. Además, se daba la circunstancia de que en ese momento en la cocina había más personas. Dos hijos del médico, ambos menores de edad.

Relación causa-efecto

Tras dos días en los calabozos de la Comisaría, el cirujano ha quedado en libertad provisional tras comparecer en el juzgado de guardia, investigado por un delito de homicidio por imprudencia. La causa pasará ahora al juzgado que se encontraba de guardia el día que se produjo el fallecimiento para que complete la investigación.

La clave va a estar en demostrar si hubo relación entre la infección y la intervención para amputarle los dedos.

Según las explicaciones que el médico dio a los agentes, el paciente arrastraba un proceso infeccioso desde hacía más de tres años y tenía muchos problemas de salud derivados de la edad. Dos de los dedos se los había amputado anteriormente en las mismas condiciones el pasado mes de junio y aparentemente la intervención tuvo éxito, ya que el paciente evolucionó favorablemente de esas lesiones. Pero con el tiempo surgieron nuevas complicaciones. La gangrena se transmitió a otros tres dedos del otro pie, lo que motivó que le tuviera que volver a intervenir.

La instrucción judicial va a ser una cuestión de informes que tendrán que determinar si fue esta intervención la que provocó la infección mortal. Fuentes cercanas al caso incidieron en que el cirujano manifestó que no había podido llevar a su padre al hospital donde él trabajaba porque la cobertura sanitaria que tenía era un seguro privado, por lo que optó por realizarle la intervención él mismo. En este sentido, subrayó que la intervención estaba bien hecha y que lo sucedido derivaba de los otros problemas de salud de su padre. Aunque su intención era la de declarar ante el juez, una vez que se supo que la Fiscalía no iba a pedir prisión y por consejo de su defensa optó por no hacerlo, hasta que sea citado por la magistrada que va a instruir la causa.

Suscríbete para seguir leyendo