En Pulianas
Detenidos dos menores por una presunta agresión sexual a una joven en las fiestas de un pueblo de Granada
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas
EP
Granada
La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este sábado a dos menores de edad por su presunta implicación en la agresión sexual sufrida por una joven en plenas fiestas de Pulianas, en la provincia de Granada.
Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press la detención por la presunta agresión sexual en el recinto ferial donde se alojan las fiestas de esta localidad granadina de algo más de 5.000 habitantes.
Los hechos se sucedieron alrededor de las 5.00 horas de la madrugada en mitad de la actuación de una de las verbenas invitadas a las fiestas. La joven agredida denunció la agresión en el Punto Violeta habilitado por el Ayuntamiento de Pulianas contra las agresiones sexistas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- ¿Cuándo comienza la Feria de la Loza en Elvas? Este es todo el calendario 2025
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz