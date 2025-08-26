Incendios forestales
Detienen a un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal en Melide
El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro
EP
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor de un delito de incendio forestal.
El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro (Melide), según informa el Instituto Armado. La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso.
Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención. El individuo, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
- La patrona de Badajoz volverá a la iglesia de San Agustín tras más de dos décadas
- El activismo de Raquel, paciente oncológica ostomizada, en las piscinas de Badajoz: 'Esta es mi bolsita para hacer pipí
- Ninguna empresa presenta oferta para construir el aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas en Badajoz
- San Roque (Badajoz) celebra la feria del barrio con una fiesta de la espuma
- Leticia Sabater cantará la semana que viene en un pueblo de Badajoz de 400 habitantes
- Atropellada una menor que circulaba en un patinete en Badajoz
- La Bonoloto deja un premio de 30.000 euros en Badajoz
- Herido grave un joven de 23 años tras caer de un patinete eléctrico en Badajoz