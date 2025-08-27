Investigan como intencionado un atropello múltiple que ha dejado seis heridos en A Coruña

Un hombre arrolló a las personas que cruzaban por un paso de peatones en A Coruña en el mediodía de este miércoles, causando seis heridos, y, de acuerdo con la primera investigación de la Policía Local, no fue un accidente. Fuentes municipales señalan que la evidencia apunta a que el atropello masivo fue "intencionado" y que el autor del incidente estaba detenido con su coche en la zona de aparcamiento reservado de un hotel a pocos metros del cruce. "Aceleró cuando se puso el semáforo en verde para los peatones", explican las mismas fuentes, arrollando a la multitud. El ahora detenido tiene 49 años y es vecino de A Coruña y, según varios testigos, parecía no estar en sus cabales: el Ayuntamiento ha confirmado que se le ha trasladado a una unidad de Psiquiatría en el Hospital Marítimo de Oza.

Esta versión coincide con la de algunos de los testigos del incidente, del que fueron testigos decenas de personas. Algunos presentes apuntan a que el hombre, que solo detuvo el coche después de atravesar el paso de cebra, sufría algún problema mental, y un testigo que ayudó a retenerlo indica que afirmaba que el coche estaba "teledirigo". Fuentes conocedoras señalan que es posible que el hombre sufriese algún brote de delirio, y desde el Ayuntamiento señalan que se le harán pruebas de alcohol y drogas, además de la revisión médica.

“Casi me coge”, señalaba un testigo que estaba en el lugar, que afirma que el autor del atropello tenía el coche parado y aceleró, pasando entre la gente. Otras personas señalan que no estaba parado, sino que venía conduciendo por Juana de Vega o salía del párquing, pero varios de los presentes coinciden en que parece que aumentó la velocidad al llegar al cruce, y una mujer que estaba en la puerta de una tienda cercana indica que, aunque no vio al coche llegar, “escuché un ruido como si aceleraba, miré y vi los cuerpos volando”.